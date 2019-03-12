顧立雄：華映若想再取得重整 債權銀行要完全主導

華映 (2475-TW) 昨 (12) 日無預警宣布裁員 2500 人，等於超過 5 成在台員工受到影響，此舉引起金管會關注，主委顧立雄今 (12) 日表示，債權銀行已經完全介入債權協商，目前重整申請被駁回，華映若想再取得重整，債權銀行希望有完全主導性。

華映昨天公告，因整體經濟環境不佳，公司財務陷入困境，去年 12 月 13 日向桃園地方法院聲請重整，並依據計畫精簡事業內容，整併部分閒置產能，節省各項經銷、人事費用及營運成本的支出，以求重建更生；預計在 5 月 10 日解僱勞工約 2500 人，盼為重整做準備。

對此，顧立雄今天表示，債權銀行已經完全介入債權協商，現在華映的重整申請被駁回，在抗告當中，如果華映想要再取得重整，從債權銀行觀點來看，希望有完全的主導性，在債權銀行完全主導的情況下，華映應該要對債權銀行做完整、充分的揭露。

至於裁員影響在台超過 5 成的員工，顧立雄強調，華映一定要維護員工的權益，且一定要合乎勞基法相關規範，華映現在還有一定的營收，營收進來後一定用於員工權益保障上，金管會也會密切督促。

媒體詢問未來若債務風波擴大，是否將對董監求償？顧立雄表示，這是財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心會進行的，投保中心會關心歷來董監的作為。