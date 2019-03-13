全民退休投資專案7月上路 顧立雄將每月自掏腰包投資5000元

由基富通規劃的「全民退休投資專案」，共有 14 家投信業者參與競爭，將選出 3 家業者，專案預計在今 (2019) 年 7 月上路，金管會主委顧立雄今 (13) 日表示，自己將參加這個「退休投資專案」，研擬每月從自己口袋拿出 5000 元作定期定額投資基金。

根據金管會統計，截至去年 12 月底，境內基金部分，台灣 39 家投信公司共發行 859 檔公募基金，管理資產總額達 2.57 兆元；境外基金部分，計有 40 家投信投顧業者擔任 69 家境外基金機構總代理人，在台灣募集銷售 1035 檔境外基金，國人投資金額達 3.18 兆元。

「全民退休自主投資實驗專案」基金平台實驗 2 年，且 2 年期間手續費全免，基金經理費（內含、扣基金淨值）更低，初步實驗人數是 1 萬人，希望鼓勵民眾參與。

顧立雄表示，今天截止收件的「全民退休自主投資實驗專案」，共有 14 家投信業者參與競爭，將選出 3 家業者，若沒有被評選上的投信，也可以另外自己規劃，來吸引一般民眾投資，這是理財教育推廣，正好告訴大家不要相信明牌或是股市名嘴，民眾的退休金就可以不用只提撥 6%，也可以利用定期定額的基金來分散投資。

顧立雄說，全民退休投資基金平台將區分兩大型態，一是目標績效， 區分保守型、穩健型和積極型三大類，二是目標日期，是指例如退休日期，愈到退休日、流動性要愈高，以便利贖回。

顧立雄表示，因為是採用組合型基金，一部分在股票，一部分在債券，透過組合型基金模式創造一個資產配置平衡，可以合於保守、穩健、積極等型態。

據規劃，參與基金平台者，需採定期定額投資基金，最低投資門檻是 3000 元，因有提供免手續費、低經理費等優惠，因此投資人須承諾 2 年內都不能贖回，一旦贖回、就須補繳前面全部的手續費。

顧立雄表示，最低投資門檻 3000 元，但他自己每個月將提撥 5000 元投資，且認為 5000 元是最適切的金額。