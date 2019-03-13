三大法人合買27.49億元 外資連14天狂買台灣50

台股今 (13) 日在權值股尾盤帶動下，終場上漲 29.99 點，收在 10373.32 點。三大法人持續同步買超，外資買超 23.58 億元，投信買超 1.45 億元，自營商買超 2.46 億元，合計買超新台幣 27.49 億元。其中，外資已經連續 14 天買超台灣 50，累計買超高達 13.2 萬張，且買超前幾名全都是權值股，顯示外資不看淡台股後市。

而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 2032 口至 28919 口，其中外資空單減碼超過多單減碼，外資淨多單水位增加 805 口至 57376 口，顯示外資於期現貨同步偏多。

外資買超前 10 名個股：元大金 16113 張、元大台灣 50 獲買超 6941 張、台積電 6703 張、上海商銀 5051 張、明基材 4048 張、燿華 3934 張、聯合再生 2412 張、華新科 2275 張、開發金 2264 張、錸德 2188 張。

外資賣超前 10 名個股：元大滬深 300 正 2 遭賣 20727 張、中信金 10220 張、旺宏 10072 張、富邦 VIX 遭賣 10045 張、台新金 8937 張、鴻海 6020 張、富邦上証正 2 遭賣 5207 張、南亞科 4645 張、華新 4621 張、新光金 4288 張。

從外資賣超可發現，陸股在瘋漲過後近日拉回修正，外資也趁勢對連結陸股的 ETF 獲利了結，此外金融股依舊還是外資出脫標的，其中，中信金由買轉賣超過萬張，台新金遭連賣 5 天、累計賣超 4.8 萬張，新光金遭連賣 8 天、累計賣超 6.5 萬張。

投信買超前 10 名個股：燿華 2580 張、明基材 1906 張、敦陽科 1073 張、緯創 826 張、上海商銀 770 張、聯詠 733 張、矽創 698 張、致伸 695 張、仁寶 692 張、奇鋐 660 張。

投信賣超前 10 名個股：中鋼 3559 張、長榮航 2405 張、漢翔 2089 張、中信金 1769 張、國喬 1711 張、達邁 813 張、第一金 812 張、台達電 566 張、和大 512 張、順德 448 張。

自營商買超前 10 名個股：元大台灣 50 反 1 獲買超 15547 張、元大 S＆P 原油正 2 獲買超 5192 張、富邦 NASDAQ 反 1 獲買超 1419 張、元大上證 50 獲買超 1286 張、國泰中國 A50 獲買超 1135 張、燿華 1134 張、群益臺灣加權反 1 獲買超 1133 張、富邦上証正 2 獲買超 982 張、達運 862 張、百和 828 張。

自營商賣超前 10 名個股：富邦 VIX 遭賣 23150 張、元大滬深 300 正 2 遭賣 16580 張、國泰中國 A50 正 2 遭賣 2986 張、台新 MSCI 中國正 2 遭賣 2610 張、群益深証中小 1945 張、榮成 1016 張、誠美材 1007 張、台積電 744 張、長榮 666 張、明基材 633 張。

整體來說，台股今天小漲 29.99 點，惟量縮至千億以下，量能稍嫌不足，不過因為 KD 順利黃金交叉，接下來若能補量還是有機會再次挑戰 10416 點，但是因為年線反壓已經來到 10456 點，需要攻擊量能 1400 億水準才有機會突破此壓力區，否則將會出現量價背離的問題，同時也要注意到 OTC 近兩日表現相對弱勢，要留意法人主力是否有逢高出脫中小型類股的現象。