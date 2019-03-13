中國在智慧電網後 「泛在電力物聯網」概念股興起

在今年中國兩會期間，國家電網公司在會中提出一個「三型兩網」的目標，其中「兩網」指的是「智慧電網」及「泛在電力物聯網」。

「智慧電網」已經較市場所熟知，但「泛在電力物聯網」一詞則是一個新的用語。所謂「泛在物聯」指的是在任何時間、任何地點、任何人、任何物之間的訊息相互連接。

而根據中國國家電網公司的定義，「泛在電力物聯網」是「泛在物聯網」在電力產業的具體表現形式及應用。

「泛在電力物聯網」包含感知層、網路層、平台層、應用層。在感知層方面，重點是統一終端標準，推動跨專業資料同源收集，提升邊緣計算水準；網路層方面，重點是推動電力無線專網和終端通信建設，增強頻寬，深入覆蓋面。

在平台層則是要實現超大規模終端統一物聯管理，並進行資料中心建設，推廣 “國網雲” 平台建設和應用；最後在應用層上，將全面支撐核心業務智慧化營運，促進管理提升和業務轉型。

圖: 浙江證券

「泛在電力物聯網」目的是將所有相關的電力設備，不分用戶或企業，不分上游或下游端，全數連接起來，產生共享數據，為用戶、電網、發電、供應商及社會服務。

對此，國家電網公司表示將進行兩階段戰略建設布署，從今年起至 2021 年止，初步建成網路架構，初步統一物聯管理等目標；2022 年～2024 年則要全面達到業務協同、數據貫通和統一物聯管理等要求。

目前，透過國家網路連接的終端設備超過 5.4 億台，採集資料日增量超過 60TB，覆蓋用戶數達 4.5 億戶。預估在 2025 年時連接終端設備將超過 10 億台，到 2030 年將超過 20 億台。

電網建設再進入建設周期

在中國政府的政策支持下，中國智慧電網的整體建設週期仍有不少的成長空間。重要成長來源主要在於城鄉地區智慧電網、配電控制系統等興建。根據智研諮詢的資料看，預估 2017 年～2021 年中國智慧電網投資複合成長率有機會超過 31%，至 2021 年投資金額將突破人民幣 2 兆元。

至於提出「泛在電力物聯網」概念的中國國家電網公司，從下圖可以看出從今年起的未來三年，每年該公司都能釋出逾人民幣 5 千億的訂單。

圖: 太平洋證券

相關受惠企業清單

隨著今年為「泛在電力物聯網」的投資元年之下，訂單將進入爆發期。由於一般資訊化產品交付期間是自合約簽訂日起的 6～12 個月內，在產業鏈中相對能較快反映業績，因此明年提供資訊化產品的相關企業將能有亮麗的成長表現。

而在整個供應鏈中，以晶片、系統等軟硬體業務毛利率最高，集成外包毛利率較低。

圖: 鉅亨網彙整製表

不過，在電力資訊通信產業中，主要被國網信產集團和國電南瑞（600406.SH）兩公司所壟斷，兩家公司合計市占達到 80% 以上。不過在最近一次的資產重整中，國網信產集團將部分資產挹注至岷江水電（600131.SH），但這三家公司都是屬於中國國家電網公司旗下企業。

想當然這兩家企業能得到國家電網公司的訂單最多。除了這兩家企業外，以下整理其它相關能受惠的公司：