滬深盤後 - 熱炒題材重挫 創業板慘跌4.4% 兩市成交再破兆

本週在連漲兩天過後，陸股今 (13 日) 平開後震盪走低，雖然午後券商及地產股力圖拉抬，但仍難抵殺跌動能，3 大股指全數收跌，創業板指數一度跌逾 5%。

截至收盤，上證指數下挫 1.09%，報 3027 點；深成指數跌 2.53%，報 9592 點；創業板指數跌 4.49%，報 1693 點。今日交投依然活絡，兩市成交總額再破兆元人民幣。

上證指數日線走勢 圖片來源：investing.com

近日熱炒的各種概念股，今天普遍殺低，豬肉、邊緣計算、超高視頻、軟件、5G、OLED 類股，均成殺盤標的，跌幅居前，僅工業大麻、房地產、創投類股小漲，約 500 檔股票跌幅均在 5% 以上。

豬肉養殖股為今天重災區，特別是午後出現跌停潮，天邦股份、溫氏股份、新希望 、民和股份 等個股均跌停做收。

今天另一焦點是之外漲多的創業板指數。創業板指今年以來漲幅已達 41.81%，尤其 2 月份之後計算，漲幅更達 46%，來到本輪新高。今天在午盤回落時刻，創業板則快速急殺，之後雖然由 5% 以上的跌幅縮減，但全日跌幅仍達 4.4%，失守 1700 點。

創業板指數日線走勢圖 圖片來源：investing.com

中國 A 股估值自去年 10 月以來首次超越了港股，交銀國際首席策略師洪灝稱，鑑於 MSCI 正逐步提高 A 股權重，若想獲得最好的中國風險資產，A 股仍是最佳選擇，2019 年 A 股應該會繼續跑贏港股。

摩根士丹利表示，中國股市的牛市將會持續，仍遠未到過熱的程度。重申對 A 股的增持建議；2019 年底滬深 300 指數目標位維持在 4300 點，這意味著較週二收盤點位置，還有將近 15% 的上漲空間。

消息面上，上交所科創板上市審核中心昨日發出《關於組織科創板股票發行上市審核系統集中測試演練的通知》。通知表示，3 月 18 日起，審核系統將正式進入生產狀態，所有通過審核系統提交的文件將被視為正式的科創板股票發行上市審核文件。