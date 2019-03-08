陸股重挫逾4% 經濟學家：中國貿易衰退跡象浮現

中國 2 月出口大減逾 2 成，加劇了投資人對經濟成長趨緩的疑慮，今 (8) 日上證指數收跌逾 4%；對此，經濟學家認為，中國貿易衰退的跡象，已經浮現。

中國海關總署週五公布 2 月進出口數據，出口年減 20.7%，創 2016 年 2 月以來最大跌幅；進口年減逾 5%，貿易順差降至 41.2 億美元，遠低於預期 (262 億美元)。

受出口大減消息影響，今日上證指數收跌 4.4%，至 2969.86 點；深證成指收跌 3.25%，至 9363.72 點；創業板指收跌 2.24%，至 1654.49 點。

根據 CNBC 報導，澳盛銀行 (ANZ) 經濟學家 Raymond Yeung 在最新報告中寫道，中國貿易衰退的跡象，已經浮現，北京當局必須祭出更強而有力的措施，刺激經濟成長

報告稱，展望未來，在電子產品週期性循環延長的情況下，「短期內，我們沒有理由期待，(陸股) 會出現反彈。」

牛津經濟研究院 (Oxford Economics) 經濟學家 Louis Kuijs 認為，即使美國已正式公告，暫停對中國輸美商品加徵關稅，且雙方達成貿易協議的可能性，也有所增加；但全球貿易成長疲弱，以及先前美國祭出的懲罰性關稅，仍將對中國接下來幾個月的出口表現，造成影響。