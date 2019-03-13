A股外資流向：贖回壓力觸發獲利賣出 但長期資金伺機流入

今年 1 月以來，外資持續流入陸股，卻在 3 月交易最熱烈時反向流出。分析師指出，外資此次獲利離場成因眾多，但最主要是贖回壓力，特別是在 1 月抄底入場的外資。

但另一方面，在 MSCI 抬高 A 股權重後，海外長期投資資金則通過指數增強型量化投資策略等方式，正悄悄進入中國股市。短線資金與長期投資資金的此消彼長，將給整個 A 股交易投資策略帶來影響。

據陸媒《21 世紀經濟報導》，華爾街避險基金經理張剛表示，資本永遠是逐利的，但近期行業討論最多的，不再是抄底 A 股套利，而是何時逢高減持鎖定收益。個別激進的避險基金在短短一週內，將 A 股投資組合規模削減了逾 30%。

券商機構統計數據顯示，上周三以來，截至 3 月 11 日收盤時，北向資金連續 4 個交易日累計凈流出人民幣 60.98 億元，約佔 2 月份北向資金總流入額的 10%。

張剛表示，這次離場的北向資金具體流向，主要有三大去處：一是用於份額贖回；二是償還槓桿投資借款本息；三是加倉安全性更高的黃金等資產，以應對近期全球經濟增速放緩擔憂升溫。

但若將時間線拉長，今年以來北上資金淨加倉依然兇猛，2019 年以來累計成交淨買入高達人民幣 1247.75 億元。

早期布局的外資，也已經得到不錯的回報。基金研究機構 eVestment 發佈的最新數據顯示，2 月專注中國市場的避險基金平均回報率達到 7.17%，今年前兩個月累計回報率達到 14.17%，雙雙大幅跑贏 2 月全球避險基金行業平均回報率 1.27% 與今年前兩個月平均回報率 4.55%。

不過，Informa Global Markets 新興市場分析師 Christopher Shiells 認為，部分北向資金獲利離場，並不意味著 A 股上漲行情終結。因為越來越多海外長期投資資金正在悄然進入 A 股。

影響所及，12 日北向資金再度出現 13.41 億元的凈流入。

Shiells 認為，長線資金將日益取代短線套利資金，成為海外資金加倉 A 股的主要力量，由此助力 A 股市場估值與交易模式日益與國際接軌。