富時羅素考慮年底前是否納入中國企業信用債

《彭博社》週三報導，富時羅素 (FTSE Russell) 繼宣佈全球指數納入中國 A 股之後，富時羅素指數公司內部正進行討論，是否將中國公司債和利率債納入旗下全球綜合投資級債券指數中，期望進一步將中國納入其固定收益基準指數中。

富時羅素正在調整將各國納入發達或新興市場等不同指數的方式，主要是是向政府、監管機構和市場提供更高的透明度。

富時羅素早前宣布今年 6 月將 A 股三階段納入其全球指數中，並原訂 9 月宣布是否將人民幣計價的中國公債納入至旗下的世界政府債券指數中。

目前富時羅素內部正進一步討論，可能在今年底前宣布是否將中國公司債與利率債納入旗下的全球綜合投資級債券指數。

富時羅素負責治理與政策的董事總經理 Chris Woods 週三 (13 日) 受訪時表示，中國一個我們無法忽視的市場，企業信用債是下一件大事，但我們先要落實公債框架。

富時羅素即將進行的評估將影響其旗艦指數，包含全球政府債券指數 (World Government Bond Index) 及其新興市場政府債券指數 (Emerging Markets Government Bond Index)。

富時羅素董事總經理兼固定收益指數政策主管 Nikki Stefanelli 表示正在徵詢客戶意見：「我們正在慎重考慮納入所需的時間和步驟，預料可能的調整將影響 WorldBIG 指數。」

目前客戶反映了一些操作問題，包括擔心中國更積極地進行資本管制、非首次發行的債券二級市場流動性，以及無法在託管銀行和分託管人之外對沖境內貨幣風險，導致更多的定價疑問等。

除了富時羅素外，摩根大通也將中國債券列入觀察名單，計畫將其納入 JPM GBI-EM Diversified 和 EMBI Global Diversified 指數。