敦陽上半年訂單能見度佳 第一季有望淡季不淡

受惠於資訊整合需求升溫，敦陽 (2480) 去年獲利表現亮眼，獲利創近 16 年以來新高，達 4 億元，EPS 3.8 元，擬每股配息 3.42 元，以今日平盤股價 52.9 元計算，殖利率 6.47%。敦陽 1 月自結稅前淨利 4500 萬元，年增 12%，法人看好，在需求升溫下，敦陽今年上半年訂單能見度佳，第一季營運有望淡季不淡。敦陽去年營收 46.48 億元，毛利率 29.72%，營益率 10.75%，稅後盈餘 4 億元，年增 32.24%，EPS 3.8 元。敦陽表示，去年營收及毛利率較前年成長，主要為諮詢維修及網路產品營收增加所挹注。



法人表示，敦陽去年受惠於台灣電信、金融與製造業對於資訊整合需求升溫，再加上中國半導體產業需求轉強，帶動獲利動能成長。其中，敦陽主要客戶中華電信 (2412) 重新啟動基礎建設，而《反洗錢防制法》上路後，金融機構對於軟硬體設備更新需求也增加，對於金融產業市佔率達五成的敦揚而言將為業績一大助力，今年營運動能明確。