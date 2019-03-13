〈國巨集團內部整併〉國巨旗下智寶、凱美合併 搶攻5G、車載與務聯網商機 凱美未來將下櫃

國巨 (2327-TW) 旗下智寶 (2375-TW)、凱美 (5317-TW) 今 (13) 日召開重訊記者會，宣布將以換股方式合併，由智寶以 1.165 股換取凱美 1 股，以雙方昨日收盤價計算，智寶溢價約 0.3% 收購凱美，未來凱美將為消滅公司並下櫃，智寶則改名為凱美電機股份有限公司，維持上市，雙方表示，藉由合併將有助加強拓展 5G、車載、IoT 三大商機。

智寶表示，由於凱美的鋁質電解電容產品具備品牌知名度和技術，並擁有大型旅店容器產品及日本代工市場，在產品、客戶和市場均能互補，加上雙方合作已經合作超過 2 年，也逐步展現合作成效，因此決議進行下一步、實質整合的階段。

而此次雙方採換股合併，將由智寶 1.165 股換取凱美 1 股，若以智寶昨日收盤價 49.85 元、凱美 57.9 元計算，此次合併，智寶約溢價 0.3% 併入凱美，合併基準日訂為 9 月 30 日。

據了解，智寶 2015 年 6 月開始投資凱美，2016 年 6 月取得過半席次，目前智寶持有凱美約 43% 左右股權，國巨則持有智寶約 12% 股權，智寶表示，未來合併成新公司後，國巨持股將下滑至 5% 左右。

目前凱美旗下還有帛漢，以及轉投資同欣電等公司，智寶表示，合併後將鎖定 5G、車載、互聯網等三大趨勢，結合各公司的產品、產線分工，加速市場布局。