保險業今年挑戰加劇 會計師建議 三大策略因應環境改變

台灣保險業去年獲利表現「虎頭蛇尾」，勤業眾信表示，今年保險業在景氣波動與經營成本墊高等因素干擾下，挑戰恐將加劇，建議可從提高生產力、改善客戶體驗，與調整產品服務等三面向著手，迎戰市場挑戰。

台灣保險業去年上半年受惠於資本利得大豐收推升獲利成長，但下半年全球股災侵蝕投資收益，加上匯損扯後腿，拖累保險業獲利，勤業眾信聯合會計師事務所會計師林旺生表示，從長短期利率倒掛等訊號來看，全球經濟成長恐怕在 2020 年放緩，勢將影響保險業獲利表現。

林旺生表示，目前台灣網路投保壽、產險保費收入合計近 28.65 億元，在景氣放緩、科技趨勢下，保險業者面臨的挑戰有增無減，建議未來將持續專注於改善營運效率以提高生產力，並仰賴新興科技與人才轉型，降低成本；同時可透過併購方式，提升應用科技之能力，進而改善使用者體驗，創造客製化產品與服務。

面對大環境轉變，勤業眾信提出三個發展重點，建議保險業者應即早思考應對措施，重新調整企業經營方向。

首先是改善營運效率以提高生產力，在與美國利差擴大情況下，台灣保險業者經營成本將隨之增加，包括改善營運效率，並以科技與人才為重心；在客戶關係管理（CRM）方面可借助雲端科技的即時性，以美國保險業為例，去年將核心系統移至雲端的比重較去年同期增加 15%，建議國內業者也應在遵循法規之前提下，積極運用雲端服務以降低成本。

第二是透過併購拓展商品與改善客戶體驗，在商業或集體保險與個人保險的界線逐漸模糊下，保險業者應思考如何改變現有商品限制，勤業眾信建議，可從獨角獸新創併購及改善客戶體驗著手，透過併購加入金融科技拓展商品，同時將金融業獨特的企業文化、法規遵循及作業流程等納入考量，提升客戶購買保單的體驗。

第三、依未來市場需求重新調整產品與服務，台灣預計在 2026 年進入超高齡化社會，凸顯出退休規劃及長照等議題的重要性，建議業者應順應此趨勢，重新檢視並積極發展年金型商品或長照險等產品。

林旺生表示，金融科技趨勢帶來衝擊與市場需求轉變，消費者可自行決定保單生效時間，業者則可透過雲端技術改善資料分析，對保險業來說，數位轉型已經是金融服務必經之路。

根據勤業眾信調查發現，有近 3 分之 2 的保險業者認為，今年發展重點為增聘人員，但要注意的是，在流程機器人（RPA）與人工智慧（AI）快速滲透下，將逐漸改變既有工作型態，進而影響人力需求類型。

勤業眾信建議，保險公司應重新評估各項職務，釐清自動化時代下員工如何搭配新科技創造最大價值的組合，並立即發展具彈性的未來虛擬勞動力。借助數位轉型等新興科技，培養適應實體與數位空間的保險專業人才。