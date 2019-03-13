全美最大連鎖健身房PLNT股價創高 祺驊具高殖利率與低本益比優勢

俗話說：「預防勝於治療」，隨著高齡化社會來臨，加上民眾越來越重視健康保健，帶動台灣每年運動消費支出已超過 1200 億元，運動商機顯現，各種型態的健身房、健身中心、運動課程或瑜珈教室林立。根據財政部統計，台灣健身房數量在過去三年間成長了超過一倍；健身房營利事業登記家數，從 2014 年底的 168 家，激增至 2017 年底的 369 家，總營業額也從 40 億元，倍增為近 79 億元。根據國際健康及運動俱樂部協會（IHRSA）統計，全球健身房 2017 年營收達 872 億美元，會員數來到 1.7 億人，預估到 2030 年將可成長至 2.3 億人。以精品健身房為例，美國私募基金 TPG 將焦點轉至健身領域，購併高級飛輪健身房 CycleBar、精品划船機健身房 Row House，全球最大消費品私募基金 L Catterton 則投資美國頂級健身房 Equinox；而像全美最大的平價連鎖健身房星球（Planet Fitness）則透過收取月費十美元的低價策略，快速擴張成為全球家數冠軍。昨晚 Planet Fitness(PLNT)股價更創下歷史新高，達 66.81 美元，自 2015 年掛牌以來，股價大漲 4 倍之多；國內健身房與健身器材相關廠商，如柏文 (8462)、喬山(1736)、力山(1515)、祺驊(1593)、岱宇(1598) 等可望受惠。其中，生產運動器材中發電機、馬達、磁控裝置、電子控制器及儀錶總成等關鍵零組件的祺驊，全球前十大健身器材廠皆為祺驊客戶，第一大客戶為合作超過十年以上的 Precor，佔祺驊營收比重約 10-15%，其他客戶包括 Technogym、Life Fitness、喬山、力山、岱宇等。另外，祺驊也在台灣經營 Curves 健身房通路，目前全台約有 125 個據點。公司希望能夠透過開發專業醫療與運動健身軟體課程來與實體通路結合，從目前的專業健身器材零組件研發製造商，往具有軟硬體及通路上下游完整的健身器材廠商前進。



雖然去年營收較前一年小幅下滑 4%，但因產品組合優化與匯率回貶助攻，前三季獲利表現與同期相當，EPS 達 2.61 元，法人預估全年 EPS 挑戰 3.8 元，改寫歷史新高。按照過往股息配發率約九成計算，預估今年可望配發 3.4 元現金股利，若以 3 月 12 日收盤價 50.3 元計算，殖利率達 6.7%。展望今年，第一季在新產品高階划船器開始量產之下，前 2 月營收達 1.14 億元，年增 17.8%，第一季營收可望達 1.8 億元，創歷年同期新高。隨著全球健身風潮盛行，帶動相關健身器材需求強勁，今年營運與獲利備受期待，法人預估今年 EPS 有機會突破 4 元。相較於同業本益比達 15-20 倍，目前祺驊本益比僅約 12.2 倍，投資評價並未被高估，再者，有高殖利率優勢的保護，具備進可攻退可之優勢。



就技術面，近期股價沿著 5 日線攻高，一度來到 51.3 元，創下波段新高，所有均線呈現多頭排列，技術面有利多方，後續待籌碼整理完後，再度轉強上攻，下檔支撐看 10 日線 48 元附近。

