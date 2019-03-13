和解案提列500萬美元衝擊業績 大田去年EPS僅0.3元 擬大方配息1.2元

財訊快報 2019年3月13號15點46分

大田 (8924) 董事會通過去年財報，全年獲利 3,755 萬元，每股純益 0.3 元，擬配發現金股利 1.2 元，股息配發率 400%，現金殖利率 5.36%。大田公布去年業績，營業收入 37.42 億元，營業毛利 6.2 億元，營業利益 1.7 億元，稅前純益 6,121 萬元，稅後純益 3,755 萬元，每股稅後純益 0.3 元。董事會決議，去年盈餘配發現金股利 1.2 元，配發率 400%，依 12 日收盤價 22.4 元計，現金殖利率 5.36%。



2018 年大田受美商 FOLEX 訴訟案影響，提列 500 萬美元和解案，導致前三季獲利僅 95 萬元，每股稅後盈餘 0.01 元，惟年底第四季受惠美日系品牌新品加持，營運動能逐漸恢復。



大田表示，去年獲利表現不佳，但考量公司財務穩定，負債比約 30%，仍決議提撥 1 億元作為配息，來提振投資人信心，而未分配盈餘目前尚有 2.3 億元。



展望今年，法人指出，大田廠房配置於中國，美中貿易戰衝擊逐漸轉弱，中國兩會預期對台商及外資釋出善意，相關稅率可能進行調降，加上產能由深圳轉往江西，強化自動化設備，生產效率有望提高，估計下半年營運恢復以往水準。