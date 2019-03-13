宏碁創辦人施振榮祭出新ABCD策略 建構王道產業生態打國際盃

迎接物聯網的產業的創新與機會，宏碁 (2353) 集團創辦人施振榮擔任「Super TaiRa」聯盟代言人，搶攻物聯網無線傳輸技術市場的新機會。他指出，未來台灣要以新 ABCD 策略，結合 Super TaiRa 的開放創新平台，建構共榮共利的王道產業生態一起打國際盃。施振榮今天出席首屆「Super TaiRa」國際論壇活動，為將「TaiRa」(TaiRa=Taiwan Radio)這項可應用在物聯網領域的最佳窄頻無線傳輸技術推向國際市場，施振榮在 Super TaiRa 聯盟主席—中山科學研究院院長杲中興邀請下特別擔任 Super TaiRa 聯盟的代言人，要將這項由軍方轉民間的世界領先技術推向國際市場。



施振榮指出，Super TaiRa 係開放創新的平台，業者自行建構採用 Super TaiRa 技術的基礎建設應用在物聯網有幾點優勢，包括傳輸穩定可靠、低功率、易維護、高資安性、具彈性規模且經濟效益較高。



施振榮並出面呼籲，未來業者可以在 Super TaiRa 平台上攜手合作，以虛擬夢幻國家隊迎 (贏) 向全球 AIoT 崛起的大契機。尤其過去資訊電子業的毛利已降為「毛三到四」(指毛利率 3% 到 4%)，但在 Super TaiRa 平台上的創新應用有機會可以創造「新毛三到四」，但是指 30% 到 40% 以上的更高毛利。



他並指出，台灣未來的發展策略要借重新 ABCD 策略，未來是 A(AI)、B(Big data)、C(Cloud) 及 D(Device) 的時代，可以借重台灣在 Device 的優勢，進一步創新 AIoT 的新裝置，並結合 Super TaiRa 的開放創新平台，建構一個共榮共利的王道產業生態。



施振榮表示，他希望藉由 Super TaiRa 的開放平台，可以結盟群雄，讓有意攜手合作的業者都能共同參與，並與全球各地的地頭蛇建構當地化的王道生態。他強調說，所謂的王道產業生態，是要讓參與生態的所有夥伴都能共創價值、利益平衡，而非贏者通吃，讓產業生態可以永續發展。



面對未來的挑戰，台灣下一波發展方向該往何處走？產業如何轉型才能繼續創造價值？他也再次提出呼籲，台灣未來的新願景就要以成為世界的「創新矽島」(Si-nnovation)為定位，並打造台灣成為世界東方矽文明 (Si-vilization) 的發祥地，全面帶動台灣的經濟發展與產業轉型，為年輕一代的未來找到新出路。