無車縫TPU比重下滑、原料承壓 三芳去年獲利年減逾6成 擬配息0.5元

鞋類朝向輕量化，鞋材應用趨於多元化，主要原料上漲承壓，三芳 (1307) 自結去年稅後淨利 3.02 億元，年減率 66.48%，每股盈餘 0.76 元，擬配息 0.5 元，創近十七年新低，盈餘分派率約 65.8%，以今 (13) 日 25.4 元平盤價計算，股息殖利率約 1.97%。鞋材多元化的發展，導致三芳無車縫（No sew）TPU 複合材營收比重呈現下滑的格局，去年前 8 月比重為 21.8%，較前年同期減少 2.3 個百分點，人工皮革為 72.2%、其他占了 6%。



就應用別來看，三芳 PU 合成集中在運動鞋占了 81%，便鞋占 10%、汽車占了 2%、光電、紡紗各占 1%，以及其他占了 5%；品牌前五大客戶各為：Nike 占 40%、Adidas 占 15%、New Balance 約 8%、Puma 約 7%，以及 Asics 3%；台灣廠、大陸廠營收貢獻 17%、18%，越南、印尼廠各為 47%、18%。