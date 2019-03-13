蘋果第二代藍牙耳機AirPods蓄勢待發 華通、燿華出貨熱

蘋果供應鏈 PCB 廠燿華 (2367-TW) 2 月營收 11.69 億元，月減 39.57%，年增 4.47%；由於蘋果第二代 AirPods 軟硬結合板積極拉貨，法人看好燿華 3 月營收表現，這也是 PCB 廠 3 月以來較明確的正面消息；另一供應商華通 (2313-TW) 也有同樣的出貨加溫狀況。

蘋果持續拉貨第一代藍牙耳機 AirPods 軟硬結合板，但整體狀況來看，由於第二代藍牙耳機 AirPods 最快 3 月 25 日發表上市，燿華針對第二代藍牙耳機 AirPods 軟硬結合板生產良率也在攀升中，因此持續看好今年市場成長性，連續 2 年的資本支出，也鎖定在此製程上，估今年資本支出將達 10-15 億元。

第 1 季 PCB 市場本來就是營運淡季，不過受惠蘋果產品拉貨，除燿華外，華通相關軟硬結合板今年以來出貨量，也明顯優於去年同期。

燿華主管也強調，2 月營收應為今年谷底，3 月起因工作天數增加，營收將明顯回升。

蘋果確定 3 月 25 日召開新產品發表會，市場推估將以第二代藍牙耳機 AirPods 等穿戴裝置為重點，在台廠來看，英業達 (2356-TW) 為重要組裝廠，而其 PCB 供應鏈由華通、燿華供貨其應用的軟硬結合板。