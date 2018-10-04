三芳搶攻建材領域 發表PuzzleWall品牌 獲桃機二航廈導入免稅店裝潢

PU 合成皮大廠三芳 (1307) 把環保無毒的材料創新科技應用在國際品牌鞋材、汽車皮椅內裝、球皮、沙發家具、醫療器材及 3C 電子產品，近幾年營收維持百億水準，今年正式進軍建材市場，發展全新裝潢系列 PuzzleWall(綺麗裝飾材)產品，已獲得國美等建設公司採用導入在建案裝潢材料，其他應用實績包括桃園機場二航廈免稅店天花板裝潢。三芳 PU 合成皮主要應用在鞋材方面，營收比重逾 9 成，汽車內裝、傢俱等約占 5%，其他還有電子研磨材、超細纖維等，經歷了五年，研究開發底材、面料、接著、定型，以及耐久度等，成功把 PU 合成皮表面變化結合到各式建材板材上，目前建材板材上紋飾以 PVC(聚氯乙烯)塑膠膜貼合為主，三芳為首家把 PU 合皮應手在建材板材上的業者。



三芳 PuzzleWall 產品線以高雄廠塗布混合線主要生產線，首期鎖定在台灣高級建材市場，其產品與真皮擬真度可以做到 95%，歐洲市場重視保育，Burberry、Jaguar 等品牌相繼宣布禁用動物毛皮，帶動 PU 合成皮取代真皮市場。



除了建材之外，三芳亦擴展車用皮椅等車子內裝應用領域，三芳表示，一款車型供應鏈導入期長，耗時約三年半，明年客戶因有新車款上市，車用內裝 PU 產品成長性較明顯。



三芳籌設 PuzzleWall 品牌旗艦店，展示全系列產品運用包括木作裝修，系統櫥櫃，牆面裝飾等主題規劃，並於今 (4) 日開幕並正式對外開放。