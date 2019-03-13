街口支付胡亦嘉要兼掌投信CEO 金管會：不會准

街口支付母公司街口網絡日前取得國票華頓投信 25% 持股，街口支付執行長胡亦嘉將兼任華頓投信執行長，但還沒上任就被金管會打回票，胡亦嘉日前回應表態「沒有二擇一的問題，兩邊都得聽我的」。對此，金管會主委顧立雄今 (13) 日表示，「我重視的是兩邊都要聽他的這句話」，如果董事長、總經理都要聽他的，金管會不會准 (併購案)。

顧立雄下午參加 2019「晨星暨 Smart 智富台灣基金獎」頒獎典禮，會前接受媒體採訪時作以上表示。

街口支付母公司街口網絡於 4 日宣布，正式取得國票華頓投信股權，並由街口支付執行長胡亦嘉出任國票華頓投信執行長。不過，金管會隔天立即打回票表示，投信業者的總經理、副總、協理、經理人、業務人員等一律得「專任」，也就是說，胡亦嘉只能在街口或投信二選一，否則此人事案將不過關。

對於被金管會打回票，胡亦嘉也反嗆，執行長只是個名稱，也不是台灣一般公司的正式職銜名稱，既不是董事長也不是總經理，「沒有二擇一的問題，兩邊都得聽我的。」

面對胡亦嘉此番回應，顧立雄今天表示，總經理是個職稱，彰顯的是專業經理人，董事長則是要站在董事會把關的立場，監督專業經理人執行職務，但是胡亦嘉表示街口支付、國票華頓投信「兩邊都得聽我的」此說法，等到國票華頓投信把董事長、總經理名單送到金管會之後，會深入了解。

顧立雄說，會問問國票華頓投信的董總，各自負責的職掌及執行長的權責，「我重視的是兩邊都要聽他的這句話，董總是不是都聽他的？這是重點，如果董總都要聽他的，我們不會准 (併購案)。」

顧立雄進一步表示，若胡亦嘉沒有要登錄在國票華頓投信，就不能介入實質決策，金管會將採實質認定，看是否有介入內部決策。

金管會日前已強調，公司經營者不管叫什麼職稱，最終還是會「以實質論來認定」，到底有沒有介入經營、內部決策、批公文，若是違反法規，最重可依據投信投顧法第 103 與 104 條，停止業務，最重甚至廢止公司營業許可的撤照處分。