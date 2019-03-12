陳立教育本部突發性濃煙 卓越：財務業務營運正常

針對陳立教育台北本部大樓昨天晚間發生突發性濃煙觸動警報，對此，卓越 (2496) 發布聲明指出，為顧及學子授課品質及安全疑慮，已第一時間已進行「預防性疏散」，並即時宣佈「停課」，此次事件對公司財務、業務均無重大影響。卓越表示，旗下陳立教育為國內首家公司化的補教機構，各所分校環境公共安全及消防安全設備皆符合教育局與消防局的法令規範，不僅消防設備均有定期進行維護，針對內部員工亦定期舉辦消防逃生演練培訓，力求保障陳立學子及家長們放心的學習環境，在事發第一時間緊急疏散 150 名學員，並配合消防單位現場管制，得以控制現場且未造成任何傷亡。



卓越旗下陳立教育持續致力打造華人教育事業第一品牌，結合實體補習輔導與線上服務複習，自高中部向下架構 K-12(幼兒園至高中) 教育系統，以創新教育思維，激發學子的求學興趣，穩步擴大台灣教育市場占有率。