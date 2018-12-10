光纖及教育事業成長 卓越11月營收創歷年同期新高

卓越 (2496) 自結 11 月合併營收 8849 萬元，續寫歷年同期新高，亦創今年單月營收次高記錄，較去年同期成長 9.7%。累計前 11 月合併營收達 8.5 億元，較去年同期成長 8.58%。卓越表示，自去年起集團持續朝教育領域業務布局轉型，亦持續優化既有光纖事業營運體質，包括改善生產製程以提高生產效率、持續開拓不同應用領域的利基客戶及參與光纖 / 光纜工程標案等，旗下光纖業務於 11 月完成認列國內中華電信工程一次性標案，再加上旗下教育事業仍受惠持續向下滲透國中、國小部，帶動陳立教育全台共 15 所分校良好開課表現，挹注 11 月營收表現較去年同期成長。



卓越指出，集團仍致力打造全台最大教育集團為首要目標，積極衝刺 K-12(幼兒園至高中) 領域布局，尤其在今年前 11 月國中部營收比重較去年同期的 4% 提升至 7.93%，已可看見逐步下降高中部學員受少子化之影響。



另一方面，集團持續強化教育事業於專業師資培訓、學習教材客製化與線上數位學習平台之投入，以及結盟南台灣國中實體補教業者易禾教育集團等加強教育事業組織規劃，雖然短期使得營運成本與費用之提升，但看好為能鞏固教育事業之師資暨平台價值以因應教育事業未來之擴張，有機會帶動整體營運。



卓越指出，第四季隨著光纖事業遞延訂單逐步恢復平穩出貨水準，另一方面，教育事業目前已積極針對明年 1 月大學學測，以及國、高中寒假等推出一系列全科全班系之課程規劃，亦積極推動旗下小學菁英學院課程招生，發揮陳立老師專精 STEM 教育學習優勢，培養學生應用跨學科知識，發揮思考創意，解決生活中真實情境的問題，持續打造國內業界第一品牌之地位。