綠河-KY 2月營收止跌回升 擬每股配息2元 新廠Q4完工投產

塑合板材廠綠河 - KY(8444) 看好中國市場潛力，積極布局當地營運據點，預計今年第四季新廠完工投產，有望點燃成長動能。董事會 11 日決議，擬配發現金股利 2 元，現金殖利率 2.12%。綠河 - KY 昨晚公告股利政策，延續去年以現金股利為主的配發形式，每股配息 2 元，低於去年的 4.2 元。依昨日收盤價 94.4 元估算，現金殖利率 2.12%。



從業績表現觀察，綠河 - KY 自去年 10 月起呈現逐月滑落趨勢，直至今年 2 月止跌回升，單月營收 1.82 億元，月增 0.29%，年減 26.27%；累計 2019 年前 2 月營收 3.63 億元，年減 30.24%。



法人指出，綠河 - KY 歷經印尼市場價格競爭，去年 12 月已調漲產品價格，市場布局由東南亞的印尼、馬國等地轉向深耕中國，加上 2017 年因接單中國櫥櫃龍頭歐派，逐漸打開內裝修市場知名度，此舉有助帶動中國市場業績成長。



法人表示，綠河 - KY 目前第一、二廠總產能 70 萬立方米，已處於滿載狀態，三廠預計今年第四季完工投產，預估產能 50 萬立方米，有望重啟成長動能。