卓越去年營收續寫歷史新高 年成長5.6%

卓越 (2496) 公布 12 月份合併營收 7080 萬元，由於受光纖事業標案完工認列月份較前一年不同，使得單月營收年減 20.57%，月減 20%。累計 2018 年全年合併營收達 9.21 億元，年成長 5.6%，續寫全年營收歷史新高記錄。卓越表示，2018 年光纖事業與教育事業營收比重分別為 23.7%、76.3%，由於集團持續優化旗下光纖事業體質，經生產製程調整，已成功提高生產效率，並積極爭取光纖、光纜工程標案，及拓展不同應用領域之利基型客戶等效益。



另一方面，受惠旗下陳立教育事業仍持續擴大台灣教育市場占有率，結合實體補習輔導與線上服務複習，擁有良好服務系統及專業師資團隊提供學員完整國高中課程規劃等優勢，自高中部向下架構 K-12(幼兒園至高中) 教育系統，致力打造華人教育事業第一品牌，在光纖與教育事業雙向成長並進，皆係帶動集團全年營收表現續創歷史新高之重要關鍵。



卓越指出，近兩年集團積極完善教育事業 K-12 教育系統布局，目前於全台共 15 所分校已陸續架構國高中及國小班系，銷售成長表現受惠於擴大學員人數與完善 K-12 教育下持續成長，尤其從國中部營收比重自 2017 年的 4.26% 明顯提升至 8.09% 表現來看，已成為集團整體營運主要成長動能，憑藉陳立教育於全台奠定超過 30 年深厚教育市場基礎，站穩全台最大連鎖教育地位及資源整合挹注下，帶動教育事業隨著擴大學員基礎與高留班率之成績，穩步提升陳立教育市占率之表現。



展望 2019 年，卓越仍持續強化教育事業版圖，以穩固高中部營運基礎、積極深化國中部營收規模持續放大，目前已推出寒春一系列全科全班系之招生規劃，並持續強化行銷宣傳策略，創造國中部良好招生表現，再加上積極開拓國小小菁英學院課程，發揮陳立老師專精 STEM 教育學習優勢，培養學生應用跨學科知識，發揮思考創意，解決生活中真實情境的問題，以期打造集團營運第三支箭，帶動集團未來營運保持良好成長動能。

