〈鴻海反擊微軟〉遭微軟提告 郭台銘發五點聲明抨擊機關算盡 重申絕無侵權事項

日前微軟狀告鴻海 (2317-TW) 侵權，鴻海董事長郭台銘今 (12) 日在臉書上發文，提出五點聲明，其中指稱，微軟告鴻海顯然心虛，趁此時面向弱小的台灣，目的在詐取不當專利保護費，在者微軟也是要趁美中貿易戰，中國可能偏事若求取和平，微軟藉此時趁勢打劫，可說是機關算盡，他也強調，鴻海絕不會有侵權的事項發生。

首先，郭台銘指出，微軟告鴻海顯然心虛，鴻海趁鴻海正式收到起訴書之前，搶先發佈新聞，意在敲山震虎，詐取不當專利保護費，而不專注在法律訴訟的內容。

再者，郭台銘表示，微軟主要收取專利保護費對象，應是以華為為主的中國手機品牌商，但此時美中貿易糾紛動盪，微軟轉而面向弱小的台灣，逼迫台灣代工廠，代替華為等品牌廠收取轉付，微軟可不得罪中國客戶、網民，又可收到不合理的專利保護費。

第三，郭台銘強調，微軟目的是向華為索取使用 Android 的專利保護費，但華為事件此時正在全球沸沸揚揚，如果微軟此時告華為，勢必要面對華為強烈的訴訟反擊、及廣大中國用戶，較年輕的網民，恐一致抵制微軟產品。

第四，郭台銘表示，微軟做為全球軟體霸主，應向美國 Google、或全球 Android 授權使用者收取保護費，但微軟只向中國廠商收取，目的很清楚，就是利用美中經貿談判，中國會偏向示弱求取貿易和平，趁大陸 Android 使用商抵抗力最弱的情況下趁勢打刧，可說是機關算盡。

第五，郭台銘強調，鴻海本身不做訴訟內 Android 的產品，因此絕不會有侵權的事項。

最後，郭台銘表示，今日是前妻仙逝 14 周年忌日，原本要上山去祭拜及懷思，但因此事，只能放棄在墓園與愛妻吃一年一次的心靈午餐，預計今日將趕下山，在鴻海總部召開臨時記者會，向大家報告說明微軟的霸道。