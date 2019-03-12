國光生技增資20億建置新填充線 產能提升3倍因應海外市場

2018 年，國光生技受惠美國 Protien Sciences 四價流感疫苗訂單增加 6 倍，今年預期再翻倍提升至 760 萬劑，加上佈局大陸、東南亞和歐洲等海外市場，為承接更多業務，目前正著手建置第二條充填線，且將於今年 3 月辦理現金增資案，以支持營運。

國光生技的第一條充填線業務量已滿載，新建置的第二條充填線生產量將提升 3 倍，可望幫助國光生技承接更多訂單，為佈局海外市場做準備，預計明年交機，2021 年完成取得台灣、歐盟及美國的 GMP 認證。

國光生技今年也將進行現金增資案，金額為 20 億，約佔股權 3 成，預計 3 月定價，4 月完成繳款。詹啟賢表示，這筆資金主要將用於建置第二條充填線，也將作為營運資金。

國光生技積極佈局海外，大陸市場方面，目前出貨為三價流感疫苗，去年出貨量 50 萬劑，四價流感目前正在進行第 3 期臨床試驗，預計明年取得藥證，2021 年開始銷售。歐洲市場部分，目前處於主管機關審查階，第一階段將先進入奧地利、丹麥、瑞典、芬蘭等國。東南亞市場的部分，目前在泰國正在申請三價和四價流感疫苗的藥證，接下來將拓展至東協國家。

國光生技 2018 年營收為 8.22 億元，年增長 45.72％，預期今年台灣公費流感疫苗，由三價轉為四價，將有助於營收挹注。