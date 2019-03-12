大摩：股市修正恐怕還沒結束 未來下行風險更大

摩根士丹利表示，股市修正恐怕還沒結束，且越來越多證據顯示，投資者將要面對更多下行風險。

該投行估計，S&P 500 企業全年 EPS 可能會下降 4% 至 5%，拖累該指數。在去年聖誕夜 S&P 500 觸及 52 週低點之後，受到中美貿易談判進展和 Fed 暫緩升息的推動，已經上漲了 17% 以上。

但摩根士丹利對 S&P 500 今年的 EPS 成長預期已經較 9 月高點下降 6%，且他們認為投資者恐怕尚未走出困境。

摩根士丹利首席美股分析師 Michael Wilson 表示，「獲利修正幅度是我們見過有史以來最糟糕的一次，全體產業的營收和利潤預期都下降。這獲利的衰退是真實的，且比我們在 2015 年和 2016 年經歷過的狀況還廣泛，這也發生在經濟沒那麼不景氣的時候。」

2015 年中期開始 S&P 500 企業的獲利連續 5 季萎縮，在此期間，該指數遭受 2 次 10% 的修正，很大程度上係因油價暴跌引起拋售。

今年第一季獲利預計萎縮，雖然下一季可能會有小幅成長，但 Wilson 認為利潤壓力可能讓今年後續表現更令人失望。Wilson 上個月調降今年 S&P 500EPS 成長預期，從 4.3% 下修至 1%，主張第四季許多獲利下修。

上週 2 項近期的經濟數據加強了這種擔憂。2 月份裁員人數大增至 2015 年 7 月以來最高單月數據，在此前美國公布官方就業數據嚴重低於預期，2 月份非農就業人數僅增加 2 萬人，是 2017 年 9 月以來表現最糟糕的一次。

「我們認為，因為獲利預期遭下修，所以這狀況可能會變更糟，之後才會好轉。」

除了這些疲弱的指標外，庫存增加也可能進一步拖累成長。為了對應川普對中國產品課徵的 10% 關稅，企業拉高庫存水準，例如亞馬遜 (AMZN-US) 過去 2 週據說已停止向許多躉售廠商下訂產品，顯示亞馬遜也被迫要降低庫存成本，而有鑑於亞馬遜的規模，這樣的決定恐會衝擊數千商家，最終負面衝擊宏觀經濟數據。

Wilson 補充，考量這些因素，摩根士丹利已將焦點自週期性股票轉向防禦性股票。該投行近日將能源產業降級為「等權重」評價，理由是獲利預期進一步下降。

近期數據顯示，美國海外的經濟疲弱恐成美國企業獲利的另一項威脅。FactSet 的數據顯示，國際化導向的企業 (營收一半來自海外的企業) 預計今年第一季獲利下降 11.2%，遠低於 S&P 500 和其他國內化導向的企業獲利預期。

根據 FactSet，S&P 500 第一季獲利下滑 3.4%，而營收半數以上來自美國境內的企業，其第一季獲利預計成長 1%。