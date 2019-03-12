半導體春燕來了？Nvidia收購Mellanox 強化數據中心布局

Nvidia (NVDA-US) 正以 69 億美元全現金價格收購半導體製造商 Mellanox Technologies (MLNX-US)，這個聚焦雲端運算的交易可能示意半導體股將迎向美好的日子。

Mellanox 週一收漲 7.7%，Nvidia 也大漲 7% 至 161.14 美元。

近期數據中心支出減緩，引起科技投資者的擔憂，費半指數 (SOX-US) 經過 2016 和 2017 年超過 35% 漲幅後，2018 年下跌 7%，今年迄今雖然已回彈 14%，但仍較其 52 週高點下降 10%。

Nvidia 願意掏錢且競價成功買下其他公司，這顯示企業高層相信銷售疲弱最糟糕的日子已經過去了。數家外電曾報導英特爾 (INTC-US) 也曾有意收購 Mellanox。

雲端運算、人工智慧和數據中心連網性，這是近來科技業的大趨勢，企業逐漸不在企業內部網路進行運算作業，而是移至大型、超快的數據中心。Mellanox 的產品適用於這些數據中心，可以加快伺服器、儲存系統和通信基礎設備之間的數據傳輸速度。

Nvdia 可以透過收購 Mellanox 強化在數據中心的佈局，目前 Nvidia 的營收來源僅約 25% 來自數據中心。

新街研究公司科技分析師 Pierre Ferragu 表示，「英特爾對 Mellanox 的出價被 Nvidia 超過了，但英特爾不像 Nvidia 那麼需要這筆資產。」他認為這筆交易對 Nvidia 來說很合理。

這筆交易加劇了 Nvidia 和英特爾之間的競爭，因為英特爾在數據中心計算方面也有著重要的業務，Nvidia 為 Mellanox 支付約莫 20 倍獲利，13% 的溢價可能看起來很小，但 Mellanox 上週已達 52 週高點，這筆交易可能會推升其他伺服器晶片公司如美光和 (MCHP-US) 和 Xilinx (XLNX-US) 的股價。

經濟壞消息對股票造成壓力的時期 (如近期幾週)，其實市場上還是有各式各樣的買家和企業，當他們看到市場價值的時候，或許投資者留心他們的動向也會有所幫助。