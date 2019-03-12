美股盤後 — 美股歡騰！蘋果引領科技股大漲 那斯達克、費半收高逾2%

週一 (11 日) 受到波音股價重挫拖累，道瓊早盤走低，所幸科技股集體反彈，消弭波音跌勢，道瓊收復早盤跌幅後，收漲逾 200 點。

週一 (11 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 200.64 點，或 0.79%，收 25650.88 點。

標普 500 指數上漲 40.23 點，或 1.47%，收 2783.30 點。

那斯達克指數上漲 149.92 點，或 2.02%，收 7558.06 點。

費城半導體指數上漲 31.67 點，或 2.40%，收 1349.88 點。

標普所有板塊氣勢如虹，資訊科技板塊漲幅最高，其次為電信業務與房地產板塊，公用事業板塊漲幅最小。

標普 11 個板塊示意圖。(圖：finviz)

蘋果光引領尖牙股 (FAANG) 閃耀。蘋果 (AAPL-US) 大漲 3.46% ；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 3.07% ；Netflix (NFLX-US) 上漲 2.65%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 2.55%；臉書 (FB-US) 上漲 1.46% 。

美國銀行稱蘋果股本低廉，購買具吸引力，將蘋果評級上調至「買入」，並調高目標價格。該投行分析師看好其醫療保健、穿戴設備等領域的增長，以及不斷提高的服務業務滲透率。

週一 (11 日) 蘋果正式向各大媒體和個人發送邀請函，將於美東時間 3 月 25 日 (週一) 舉辦春季發表會，預測將推出傳聞已久的串流媒體電視服務和新聞訂閱服務 (Apple News)。

野村證券旗下研究機構 Nomura Instinet 亦上調臉書評級至「買入」，並調高目標價格，稱其用戶比預期更早過渡到限時動態 (Facebook Stories) 功能。

半導體類股集體開趴，Nvidia (NVDA-US) 飆漲 6.97%；AMD (AMD-US) 上漲 4.32%；Intel (INTC-US) 上漲 1.66%；德州儀器 (TXN-US) 上漲 1.52%；美光 (MU-US) 上漲 0.92%。

Nvidia 收購 Mellanox 的消息，激勵週一半導體類股齊漲 。(圖：AFP)

Nvidia (NVDA-US) 正展開史上最大筆收購，計畫將斥資 70 億美元收購以色列晶片設計企業 Mellanox (MLNX-US)，這筆交易有助於強化 Nvidia 資料中心業務，Mellanox 股價週一上漲 7.78%。

金融股齊漲。花旗 (C-US) 上揚 0.42%；摩根士丹利 (MS-US) 上揚 1.18%；高盛 (GS-US) 上漲

0.36%。

台股 ADR 漲跌互見，友達 ADR (AUO-US) 上漲 1.93%；台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.15%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.17%；聯電 ADR (UMC-US) 下滑 0.53%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.21%。

企業消息方面，波音 (BA-US) 重挫 5.3%，至每股 400.01 美元，創 2018 年 10 月 29 日以來最高單日跌幅，成交量創 2013 年 7 月以來單日最大。

週日 (10 日) 衣索比亞航空的波音 737 MAX 8 客機墜機，成為近半年該機型發生的第兩起事故，印尼、中國、蒙古等國週一宣布全面禁飛波音 737 Max 系列飛機，衣索比亞航空、摩洛哥皇家航空與開曼航空亦宣布停飛。

然而，美國聯邦航空管理局 (FAA) 週二發布波音 737 Max 飛機「持續適航性」通知，稱如有必要，將採取後續行動。

華爾街分析

揮別上週美股連續多日下跌的趨勢，美股本週開局亮眼，週一四大指數齊漲，尤其那斯達克與費城半導體指數漲幅皆超過 2%。

聯準會 (Fed) 主席鮑爾上週日 (10 日) 受訪時表示，美國經濟仍然強勁，但承認全球經濟疲軟可能開始打擊美國市場。

Northwestern Mutual Wealth Management 首席投資策略師 Brent Schutte 表示，無論如何，投資者應預計全球央行將保持靈活和寬鬆政策，這對股市是有利的。

Baird 的首席投資策略師 Bruce Bittles 稱，最新經濟數據符合 2019 年前景，表明今年經濟增速可能放緩，但經濟衰退的前景仍非常低。