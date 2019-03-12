美股盤中─蘋果上漲抵銷波音下跌 道瓊清除逾240點跌幅 上漲逾100點

美國股市週一中場上漲，科技股 -- 如蘋果與臉書 -- 漲勢強勁，抵銷了波音股價大跌衝擊。道瓊一度下跌逾 240 點，而後反彈收復跌幅，並上漲逾 100 點。

台北時間 00:18

道瓊工業平均指數上漲 74.66 點或 0.29% 至 25524.90。

Nasdaq 指數上漲 124.38 點或 1.68% 至 7532.52。

S&P 500 指數上漲 32.04 點或 1.17% 至 2775.11。

波音股價下跌 6%。週日，一架 737 MAX 8 客機墜毀，這是六個月內，該型飛機第二次墜毀。

但蘋果股價上漲 3.1%，抵銷了波音的跌勢。美銀美林將蘋果股票評級由中性調高至買進。美國銀行指出，該公司股價近來回檔，是買進機會。該銀行並將蘋果 12 個月股價目標，由每股 180 美元調高至 210 美元。

臉書股價亦上漲 2%，野村證券將其股票評級由中性調高至買進，其股價目標由 172 美元調高至 215 美元。

上週，美國主要指數創 2019 年單週最大跌幅，擔憂全球經濟減緩為利空。

分析師說，大多最近的經濟數據，符合 2019 年展望，顯示今年經濟成長可能減緩，但經濟衰退可能性依舊很低。預期聯準會 (Fed) 對未來升息，仍將保持耐心。

上週五，美國公布 2 月新增就業僅 2 萬人，創 2017 年 9 月以來低點。分析師預估為增加 18 萬人。

中國上週公布 2 月出口較去年同期下降 20.7%，降幅遠大於預期。

週日，Fed 主席鮑爾接受 "60 分鐘" 節目訪問時說，雖然世界經濟疲弱，可能影響到美國，但他認為美國經濟依舊強勁，沒有理由不持續擴張。