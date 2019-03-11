日本2月企業求才倍率較元月持平 金融業釋出職缺大幅增加

日本大型人力仲介業者「Persol Career」，今 (11) 日公布 2019 年 2 月上班族轉職及企業徵人數據。在企業徵才「求人倍率」(每位求職者有幾件工作機會的倍率) 方面，與 1 月相同，維持在 2.13 倍；企業徵才人數月增 2.4%，年增 3.7%；希望換跑道的上班族月增 2.4%，年增 23.1%。

以產業類別來看，在去除「其他」的 8 個產業當中，「金融」、「服務」、「貿易商 / 流通業」、「IT / 通訊」、「製造」、「醫療」等 6 個產業的徵才人數增加。尤以「金融」(月增 6.7%) 及「服務」(月增 4.3%) 的徵才需求特別突出。

日本近年來人力市場的演變 (圖：翻攝自 doda 官網)

在 11 項職種中的 7 項，「技術系 (化學 / 食品)」、「業務系」、「技術系 (電氣 / 機械)」、「企畫 / 管理系」、「技術系 (IT / 通信)」、「技術系 (醫療)」、「創意系」的徵才人數有所增加。尤以「技術系 (化學 / 食品)」(月增 6.4%)、「業務系」(月增 4.8%) 的徵才需求最多。

Persol Career 的出版刊物「doda」總編輯大浦征也認為，由於企業在新年度的徵才活動上提前開跑，造成 2 月的徵才人數增加，自 2018 年 10 月以來，再度創下求才人數新高。

大浦征也指出，多數希望轉換跑道的上班族，也都在年度進入尾聲時思考離職的問題，使得 2 月份的人數多於上月份。也因為企業徵才的增加幅度，與找新工作的上班族的增加幅度相同，求人倍率也繼續維持與 1 月相同的水準為 2.13 倍。

綜觀 2018 年上班族換工作的轉職市場，由於希望換工作的人數增加比例高於企業在求才上的需求，使得求人倍率出現了下降的傾向。但是對於想要跳槽的上班族而言，實際上卻是持續出現了利多。

從真實案例來看，沒有相關經驗的人跳槽成功、年所得增加、維持相同收入但是加班時間變少等等，和往年相比有更多的人找到理想的職場。在 2019 年度，雖然經濟狀況不太明朗，但是有許多企業對於途中想要換工作，並跳槽到自己公司的職場老鳥們寄予厚望，預估企業的徵才狀況仍會維持在不錯的水準。