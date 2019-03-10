美國就業速凍 歐洲央行快放

瑞士信貸私人銀行大中華區副董事長陶冬，於個人部落格撰文表示，面對全球貿易放緩和英國脫歐風險，即將退休的 ECB 主席德拉吉再展鴿影，再次打開了流動性的閘門，不等問題出現就搶先出手，反映出德拉吉的幹練與強勢。以下為部落格全文：

20K 擊落了納斯達克連升十周的記錄，引領世界風險資產價格下行。上周市場原本缺乏方向感，但是之後重大負面消息連環湧出，毒化了市場情緒。歐洲央行率先大幅下調對歐洲經濟的增長預測，中國官媒為 A 股快牛和場外配資敲響警號，中國二月份出口資料奇差，美國非農就業在二月份幾乎錄得零增長，最後聯儲主席在下調通脹目標上態度曖昧，還有美國貿易代表對貿易協定潑冷水。



六道滾石齊下，令本來已經站在懸崖邊的市場跌落而下。風險意識強化之下，全球股市下跌，債市上揚，美元疲弱，石油與黃金反彈。在幾乎連續兩個月的增加風險權重之後，市場見到第一個像樣的風險回檔。

美國二月份僅錄得 20K 的就業增長，遠遠遜於市場預測的 180K 和上期的 311K，人們對消費與經濟前景感到擔心，不過資金反應尚算理性。非農就業資料經常會有大的月度波動與修正，所以一個月的數字不宜過度解讀，目前三個月的平均數依然有 186K，其他指標如初領失業救濟、ISM 均指向經濟逐步放緩，而非斷崖式下跌。上月就業大增的行業（如建築業）這次大跌，似乎也指向波動而非趨勢。



同時，時薪環比增加 0.4%，折成同比達到 3.4%，創下本週期新高。筆者認為本組資料對聯儲本月的政策決定影響不大，決策者不僅強調市場風險，還要指出經濟的下行風險，開始討論收縮資產負債表的舉動是否需要作調整，同時繼續表明對加息過程具有「耐心」。

上周的政策意外來自歐洲央行，ECB 將今年的歐洲經濟增長預測，從 1.7% 一口氣下調到 1.1%，凸顯出歐洲貨幣當局對經濟局勢的判斷與擔憂。ECB 承諾 2020 年前不會加息，更推出 TLTRO，此舉出現之快令市場感到吃驚。歐洲一方面結束資產購買計畫，另一方面向銀行提供廉價的長期資本，前者是虛招，因為可供購買的國債數量有限，而後者是實招，因為西班牙、義大利銀行今年都有較大的資金缺口。



面對全球貿易放緩和英國脫歐風險，即將退休的 ECB 主席德拉吉再展鴿影，再次打開了流動性的閘門，用長期低息貸款支持金融機構。相對於美國經濟，歐洲經濟距離衰退更近，其中不僅有週期性和外部因素的作用，也有結構性和內部需求的困難，德拉吉不等問題出現就搶先出手，反映出他的幹練與強勢，但是政策力度是否足以抵禦下行壓力則不得而知。筆者認為全球經濟的下滑速度可能比想像的更快，德拉吉的應變值得讚賞。

本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘