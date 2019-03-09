〈彭博專欄〉想要斬獲大魚 不妨嘗試中國股市這片肥水

見過鯉魚跳龍門嗎？有的魚兒能躍出水面高達三米。

那是一個生龍活虎的股市應當展現出的情形，同時這種情形也有助於解釋何以外國投資者開始對中國股市來了興趣。

美國創紀錄的牛市行情掩蓋了一個人們不願面對的現實，那便是自 1990 年代末以來，這個市場的上市公司數量一直在不斷萎縮。一個 IPO 寥寥的市場就像一潭死水，裡面的魚兒必是了無生氣。中國股市的情形則完全不同，其中充滿了生機，面對大把大把的機會，魚兒們一旦抓住一個，便可以化龍騰飛。

海外投資者今年迄今為止已經通過內地香港互通互聯機制淨買入了 1,200 億元人民幣 (180 億美元) 的中國上市股票。在美國上市交易的 Xtrackers Harvest 滬深 300 中國 A 股 ETF 本周創出了日資金流入量歷史紀錄。

從某種程度上講，這並不稀奇。中國股市在短短兩個月時間裡實現了 180 度大轉彎，在世界股市表現排行榜上的位置從墊底一躍而升至榜首。那些市場投機客通常都是哪裡熱鬧就會一窩蜂地往哪裡跑。

就算中國股市漲勢失去動能，海外投資者還是會趨之若鶩。伴隨股票發行量的萎縮，美國、日本等已開發市場股市正在日益陷入停滯。要說哪裡還有機會的話，新興市場必是不二之選。

美國股市 IPO 的稀缺可以歸咎於監管、併購，甚至歸咎於軟銀的孫正義，他那規模 1,000 億美元的 Vision Fund 使得那些獨角獸們紛紛推遲了 IPO。

藍：陸股 IPO 個股數量減去下市公司數量 黑：美股 IPO 個股數量減去下市公司數量 圖片來源：Bloomberg、HSBC

讓事態雪上加霜的是，美國上市公司用以提振自身股價的一個慣用伎倆就是回購股票，而這種伎倆產生的一個直接後果就是流通股變得越來越少。

被動型投資基金的重新出現又給蒙霜之雪印上了一個死亡之吻。根據 Bernstein Research 的估算，這種在 2000 年代初期幾乎已經銷聲匿跡的基金如今持有大約 47% 的美國股票。若是股價走勢完全取決於這些與股指走勢亦步亦趨的基金的資金流入，那麼主動選股還有什麼意義？

這麼看來，還是來中國吧。這裡的初創企業熱切盼望上市，占據主導地位的投資者也依然是人而不是機器。

誠然，這裡的 IPO 市場還遠未達到對所有人開放的地步。中國的上市體制還是核准制，想要上市的公司需要經過嚴格冗長的申請核准手續才能如願在交易所掛牌。去年的 IPO 申請獲准比例只有 56%，遠低於過去 10 年 82% 的平均水平。有時候申請遭拒只是因為監管機構負擔太重忙不過來。

但是北京知道這一不足，而且也願意改。證券監管機構將於今年下半年在上海啟動科創板，並將開始在上市方面採取更加簡便快捷的註冊制。外國投資者可能會獲准通過香港交易所買入這些股票。

Shuli Ren 是彭博專欄作者，重點關注亞洲市場。本專欄並不代表彭博有限合伙企業及其所有者的觀點。