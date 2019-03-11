A股牛市是真是假？券商看法不一 中信證券：亢奮程度居歷史前五

上週陸股強勢突破 3100 點，讓股民驚呼牛市確認，但週五大跌迅速跌破 3000 點，又讓不少散戶認為要跑要快。在上沖下洗之後，對牛市是否重回 A 股，在券商間依然爭論不休。

由於本輪走高並無太多基本面支持，申萬宏源、中泰證券等，始終堅持本輪行情是「強躁動」，而不是牛市，情緒的邊際決定了市場修復的高度有限。但部分券商也相信，在歷經去年大跌之後，陸股已至少可以審慎看多。

市場溫度達歷史前五

中信證券近日首次編制並推出「市場溫度指數」，來理解市場情緒。他們將市場溫度區間為 0-100 度，正常溫度在 43 度左右，異常高溫位於 90 度以上，異常低溫位於 10 度以下。當前上證綜指 / 滬深 300 / 中證 500 / 創業板指的「溫度」分別達到 76 度 / 76 度 / 95 度 / 100 度，並在近兩個交易日回落。

中信證券指出，從市場溫度指標來看，短期亢奮程度可以排入歷史前五。在經歷 3 月 8 日的回檔後，上證綜指 / 上證 50 / 滬深 300 已有明顯降溫，其中上證 50 情緒溫度回落至 62 度，接近正常區間。而創業板指和中證 1000 的情緒溫度仍處於歷史最高位，甚至高於 2015 年上半年的水準。

中信證券認為，過高的市場溫度，並不影響中期趨勢，但短期很可能劇烈波動回檔。

多家證券認為近期波動將大

其他多家證券也認為，波動將是短期 A 股的明顯特徵。興業證券認為，在美股經濟數據不及預期，而降準仍有一定空間之下，部分投資人對「大水漫灌」的預期落空，加上市場短期漲幅已大，將進入高波動時期。

廣發策略判斷，A 股正式確立由「快漲」轉向「慢牛」。廣發證券首席策略分析師戴康表示，在過去 3 輪牛市初期，首次放量大跌後約 1 個月之後，市場一般會迎來為期 1 個月左右的中等級別的調整：2014 年大跌後的第 30 天起，市場回檔了 8.3%(回檔期 32 天)；2008 年大跌後的第 21 天起，市場回檔了 12.9%(回檔期 22 天)；2005 年大跌後的第 33 天起，市場回檔了 11.5%(回檔期 38 天)。

海通策略認為，牛市有三個階段：孕育準備期、全面爆發期、泡沫瘋狂期，目前市場類似 2005 年，處於牛市孕育準備期，盈利回落、流動性改善推動估值回復，市場波動大是這一階段主要特徵，來日方長，不必慌張。從市場風格看，牛市第一階段往往是價值股搭台，成長股唱戲，在隨後回撤階段也是價值股先跌，成長股隨後。

總體而言，策略分析師們仍相對樂觀，建議投資者利用調整的時機布局。