陸股重挫！上證指數跌逾4%破3000點 成交量連3日破兆

陸股今天受美股隔夜下跌影響，3 大指數低開逾 2%，此後跌勢一度減少，創業板指一度轉為上漲逾 1%，但此後承接買盤減弱，指數重新轉跌，下午跌幅更進一步擴大，上證指數跌逾 4%，成交額則繼續放大。

上證指數日線走勢圖 圖片來源：investing.com

截至收盤，上證指數跌 4.4%，報 2969 點，失守 3000 點，週 K 線 8 連陽終結；深成指數跌 3.25%，報 9363 點；創業板跌 2.24%，報 1654 點。市場交投依舊熱絡，兩市成交超過人民幣 1.18 兆元，刷新 2015 年 11 月以來新高，為連續第 3 日破兆。

盤面上看，跌停家數超過 220 家，漲停家數為 74 家，場內資金激烈博弈，個股波動巨大，兩市超過 3000 檔個股下跌。

資金流向方面，滬股通淨流出 20.53 億，港股通 (滬) 淨流入暫為 3.3 億。深股通淨流入 11.99 億，港股通 (深) 淨流出暫為 4.78 億。

左：滬深股通北向資金流向 右：滬深股通南向資金流向 圖片來源：eastmoney.com

之前漲多的券商、保險等大金融股，成為今天殺盤主力，超過 10 餘檔券商股陷入跌停，鋼鐵、煤礦類股跌幅居前，國產晶片、軟體及養豬概念股上漲。

山西證券認為，本輪反彈不具備基本面支撐，由情緒與資金推動，但量價趨勢成形，配合良好，反彈仍將繼續。麻文宇表示，拆分此輪反彈中的參與主體，可以推斷出入場順序及相應的邏輯。

李大霄指出，跌破 3000 點並非牛市結束，僅僅是牛回頭，優質的核心資產的價值再發現剛剛開始，外資搶籌也才剛剛搶到一小部分，而後續部隊正在整裝待發，好戲還在後頭。但也要提醒的是，2015 年的教訓也要汲取，槓槓牛和泡沫牛並不能夠久遠，這次又出現了同樣的苗頭，所以激勵的震盪不可避免，但這並不是世界末日。