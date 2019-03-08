〈房產〉去年外國人來台購屋件數回溫 在台北置產占件數四分之一

外國人來台購屋回溫，據內政部統計資料，2018 全台外國人取得建物共 1254 件，不僅比 2017 年略增 4.5%，和 2016 年相較增加 27.3%，總數也接近 2014 年的 1269 件。觀察六都購屋成長比例，去年以台中 25.2% 的增幅最大，購屋筆數仍以台北市最多，達 326 件，占全國件數 25%。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，純外資投資案考量政策性因素和總體經濟狀況，以及物件投報率，因此置產目光多集中在資源豐富，具有投資價值的雙北不動產，而房地合一新制對於外國人置產稅率高，持有一年內出售課稅 45%，一年後出售也要課 35%，因此 2015 年搶依舊制的交易量大增，2016 年新制上路後，買氣直墜幾近腰斬。

隨著台灣房價向下修正並呈現盤整，加上美中貿易戰，不少台商因資金考量，以第三地身分回台購置不動產，因此外國人在台購屋件數 2018 年明顯量增，逐漸恢復 2014 年的常態水準。

張旭嵐分析，去年底投審會對僑外資來台投資審查鬆綁，政府對僑外資的友善態度，不僅可望讓國內商用不動產的租賃需求增溫，也有助刺激國內商辦或不動產投資的交易量。和 2016 年的低點相較，六都中以台中市增幅最高，71.8%，桃園居次 56.6%，

就整體台灣地區而言，雙北新的商業機能和需求都相對旺盛，張旭嵐指出，外資來台，還是著眼北台灣，桃園和台中過去基期低，但隨著桃園航空城計畫啟動，機場捷過完工；台中國際建設陸續啟動，鐵路高架化通車，捷運綠線完工，便捷的交通對於倚賴大眾交通系統的外國人來說大幅提升交通便利性，不過外資量體畢竟占整體房市交易少數，整體交易量還是依靠市場剛性需求撐盤。

外國人取得建物，台中市以西屯區、南屯區為最多，其次北屯區，仍以都市機能較發展的地區為主。台灣房屋富榮大墩店東林秉達表示，水湳經貿園區將動工，整體規畫帶動台中商業發展，而台中國際機場增加國際航線，國際化指數增，因此從去年就接到不少台商或海外資金的買家投石問路，包括工業地商辦和透天套房的需求，產品需求多元，總價範圍也大，而草悟道一帶因人文氣息濃，是較受外國人自住買盤青睞的區域。