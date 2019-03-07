〈房產〉國產署標售17戶「明日博」豪宅 今全數流標收場

雖然台北市大安區去年 12 月豪宅買氣旺，包括敦南寓邸、和平大苑、明日博都有交易紀錄，但台鐵委託國有財產署辦理北市大安區都更豪宅「明日博」17 戶標售案，今 (7) 日卻以全數流標收場，房仲業者指出，官方一次釋出的地產量體如此大，又屬高單價、高總價產品，買家不會輕易出手，首次開標就流標的狀況也屬合理。

實價資料顯示，台北市大安區去年全年就有合計 52 筆億元豪宅交易，重返區域豪宅交易第一名。但今天的「明日博」17 戶標售案狀況卻清淡，17 戶分別為 8、9、10、11、18 樓，每戶標售單價在每坪 119-137 萬之間，不過全數流標收場。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，此次流標並不意外，此次標售的樓層為 8 樓到 18 樓的中高樓層，觀察 2018 年 12 月明日博兩筆 9 樓交易，單價在 96.7 萬。而這次最低樓層 8 樓的底標單價仍要 119 萬，價格上不具吸引力，因此市場對國產署標售明日博反應並不熱烈。不過，由於市場上還不少餘屋待售，現場還是有不少民眾關心標售結果，希望拿標售結果做為後續進場出價參考。

台灣房屋信義安和捷運特許加盟店店東廖德欣指出，明日博為大安區都更豪宅，同時擁有住宅及商辦設施，也是北市少數有室內泳池的豪宅，因此成為不少高資產族口袋選項之一，唯一抗性在於近鄰高架道路，而中高樓層在景觀上已經不受高架橋影響，若下次標售價格有下降，應該會吸引多目光焦點。

張旭嵐表示，雖然目前房市整體回溫趨勢，台北市不少指標性的超級豪宅也屢創亮眼成交表現，不過由於目前總價在億元豪宅選擇多，建商存貨也多，有實力的買家還是會以價格為優先考量，降價還是最能刺激買氣的關鍵。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德指出，此次由台鐵一次釋出的豪宅地產戶數高達 17 戶，又屬高單價、高總價產品，縱使目前建商指豪宅交易在升溫之中，但以本次標售案的龐大量體而言，也難免造成市場的觀望，在首次開標就流標的狀況也屬合理。

曾敬德指出，官方資產標售案價格訂定，有一定的估價程序，即使首度開標流標之後，但經多次招標失敗、走過多重的程序之後，就會出現降底標價格的作法，也會造成市場的觀望。