〈房產〉投資馬國地產 房仲：勿以短租為主要收入來源

馬來西亞每年遊客流量 3000 萬人次，國人看準旅遊和經濟發展潛力，選擇到當地投資房地產，不少當地業者或投資客，開始藉網路平台，將住宅改為短期出租，信義房屋 (9940-TW) 馬國子公司提醒，就現有法律而言，在沙巴經營短租公寓屬非法行為，吉隆坡則要求線上登記。

根據現況評估，短期出租看似有利可圖，但若將目光放到未來，實則上所需的成本和維護管理，比長期出租更高，同時也難掌握租戶品質。

大馬信義總經理李杰峰分析，馬國政府未來可能進行的兩種政策方向，分別是政府將全面禁止利用住宅等單位，進行短期出租的行為；政府將限制或規範相關單位利用住宅進行短期出租，相關單位不僅須登記，也須申報短期出租的營業稅或所得稅。

馬國首都吉隆坡為最熱門旅遊區，這股旅遊熱潮，讓看好經濟發展潛力的國人前往投資置產，也吸引當地想增加收入的民眾特別感興趣，想當所謂的「包租公」或「包租婆」。

大馬信義總經理李杰峰指出，前往海外投資置產，首先要掌握當地的法規制度，目前，馬來西亞除了沙巴宣布利用住宅進行短期出租屬非法行為，其它州屬尚未明確表示，只要業主大會 (Annual General Meeting，AGM)(類似台灣的區分所有權人會議、社區內之「住戶大會」) 所議決的規範不包括禁止短期出租的行為，原則上就算合法。

李杰峰表示，為了改善居住問題，大馬政府也著手研擬相關的應對政策，吉隆坡市政府於 2018 年開始要求所有經營短期出租的個人和公司企業，必須向市府在線上免費登記，若去年底尚未完成登記而擅自經營短租行為，政府可根據《2013 年分層管理法》（Strata Management Act，2013），每次最高可開罰馬幣 200 令吉 (約新台幣 1500 元) 的罰款。