〈房產〉全台房市今年推案量將爆1.6兆元 北台灣仍占7成

台灣房屋代銷四大天王之一的新聯陽，看好 2019 年台灣房市正向發展，預估全年推案量將跨越 1000 億元大關，達到 1000-1200 億元，第 1 季新推案量在 550 億元，新聯陽也預估，今年全台房屋推案量將達 1.5-1.6 兆元，其中高雄將由 2000 億元起跳，而台灣北部地區仍占推案量的 7 成之多。

新聯陽總經理林徹人今 (6) 日指出，投資客全面退場後，房市全面好、全面壞的時代已經過去，2017 年下半年起，台灣房地產市場即是個案表現為主，目前房市是自用客市場，這將成未來走勢，所謂個案表現就是指只要符合市場需要，去化速度就會很快。

林徹人強調，全台今年房屋推案量將達到 1.5-1.6 兆元，估高雄就有 2000 億元，台中 1500 億元，其餘集中在台灣北部地區，占總推案量的 7 成，而目前的態勢看來，高雄地區的推案量將可能將向上修正。

林徹人提出數據指出，新聯陽手上案子超過 30 個，2019 年全年推案量將達 1000-1200 億元，第 1 季新舊個案推案規模將達 550 億元。同時，公司推案不會因為任何因素改變，無論是 2008 年金融海嘯，或是其他時候，都照原定計劃推出。

林徹人指出，台灣現階段房市表現好，不只是低總低單價的產品，豪宅市場近期成交表現也不錯，豪宅「文心信義」成交價每坪 200 萬元以上，目前賣到只剩 2 戶，代銷華固建設 (2548-TW) 的「華固名鑄」，也賣到只剩 2 戶。

至於豪宅何時可以突破 300 萬 / 坪，他說，要突破並不難，但大家不想立即突破，預期信義計畫區的陶朱隱園，可能會成北市第一個突破每坪 300 萬元的豪宅個案。