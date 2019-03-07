〈蘋果新供應鏈出爐〉鴻海集團入榜據點增加 供應鏈積極協助分散生產基地

蘋果公布前 200 大供應鏈廠商最新名單，其中，鴻海集團 (2317-TW) 共增加 8 個據點，包括新入榜的越南與印度據點，可成 (2474-TW) 台南廠也入榜，光寶科 (2301-TW)、廣達 (2382-TW)、台達電 (2308-TW) 等台廠供應鏈據點也有所增加，顯示供應鏈為配合蘋果政策，積極協助分散生產基地。

從蘋果公布的 200 大供應鏈廠商名單來看，鴻海集團共增加了 8 個據點，有 35 個據點入榜。其中，包括越南北江省 (Bac Giang)、印度坦米爾那都省 (Tamil Nadu) 等廠，都是今年新入榜的據點。

去年 12 月便有消息指出，為因應蘋果分散生產基地的政策，以降低美中貿易戰可能面臨的不確定性風險，鴻海有意加碼東南亞佈局，考慮在越南與印度建置 iPhone 產線，而蘋果最新公布的供應鏈廠商名單，等同證實此訊息。

據悉，鴻海目前在越南既有生產基地，包含當初集團從微軟手中收購的諾基亞越南廠，擁有當地生產手機產品的經驗，可配合終端需求活動產線作業。

而印度佈局方面，鴻海集團原有產線以生產非蘋手機為主，不過，外媒報導指出，鴻海集團旗下富士康計畫今年起，在印度組裝蘋果 iPhone X 系列以上的高階手機，並將投資 250 億盧比在原有的坦米爾那都省據點擴廠，這也將是鴻海首度在印度生產 iPhone。

除鴻海外，可成的供應據點也有所增加，由 3 個據點增加至 5 個，其中包括新加入的台南廠。據悉，可成去年已擴增 15-20% 的產能，主要擴產智慧型手機與筆電機殼產線，使其在中國產能占比達 70-80%，在台灣的產能達 20-30%，成為唯一在中國外仍有一定產能的蘋果供應鏈金屬機殼廠。

其他台廠方面，光寶科也由 7 個據點增加至 10 個，廣達由 3 個據點增加至 5 個，台達電增加 1 個據點至 6 個。至於國巨 (2327-TW) 仍維持 4 個據點不變，和碩 (4938-TW) 維持 18 個據點，緯創 (3231-TW) 同樣維持 5 個。