盤前財經大事搶先讀2019年3月8日

今日操盤前瞻

台灣 2 月製造業 PMI、進出口統計

美國 2 月非農就業報告

日本上季經濟成長率

法說會：景碩、康舒、南亞、瑞昱、勤美、瑞昱、景碩、新日興、友威科、豐祥 - KY、敦南、橘子、勝麗、三能 - KY、騰輝電子 - KY、豐泰、美利達

歐洲央行的意外政策行動 讓全球股市冷汗直冒

幾個月來，歐洲央行總裁德拉吉對貿易緊張的衝擊，及其他政局的擔憂，迭有怨言。在面臨全球經濟減緩的情況下，歐洲央行今日推出了讓人意外的政策措施，這似乎讓緊張的投資人魂不附體。閱讀全文...

〈蘋果新供應鏈出爐〉3 分鐘掌握：蘋果全球前 200 大供應鏈「新移出」名單

週三 (6 日) 蘋果公司 (AAPL-US) 公布截至 2018 年年底，蘋果所配合的前 200 大供應鏈名單，而對比 2018 年初的 200 大供應鏈名單，共有許多大廠遭到移出 200 大之外，美廠如阿波羅管理 (Apollo Global Management)(APO-US)、科氏工業集團 (Koch Industries)、希捷科技 (Seagate Technology)(STX-US)、威世科技 (Vishay Intertechnology)(VSH-US) 即遭到移出。閱讀全文...

〈蘋果新供應鏈出爐〉3 分鐘掌握：蘋果全球前 200 大供應鏈「新進榜」名單

週三 (6 日) 蘋果公司 (AAPL-US) 公布截至 2018 年年底，蘋果所配合的前 200 大供應鏈名單，而對比 2018 年初的 200 大供應鏈名單，新進榜美廠包括貝迪 (BRC-US)、賽普拉斯半導體 (CY-US)、偉創力 (FLEX-US) 等大廠。閱讀全文...

黃崇仁：DRAM 產業 Q1 落底 Q2 可望回溫

力晶集團執行長黃崇仁昨 (7) 日在台灣 RISC-V 聯盟啟動儀式會後受訪時表示，看好美中貿易談判可望有一定程度的緩和或停戰，待庫存去化完成後，DRAM 產業景氣將在本季落底，第 2 季可望逐步回溫。閱讀全文...

〈分析〉若美中達成貿易協議 這四種美國農產品將樂翻

根據《彭博社》報導，美國總統川普表示，美中貿易談判進展良好，他已要求中國，立刻取消對美國農產品徵收的關稅；據估計，若雙方順利達成協議，有 4 種美國農產品，可望從中受益。閱讀全文...



