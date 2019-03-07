〈蘋果新供應鏈出爐〉台廠兆利、谷崧去年入列今年又遭剔除 新至陞、建準也不在名單中

蘋果 (AAPL-US) 最新供應鏈名單出爐，其中台廠部分，蘋果新增 4 家台廠供應廠商，刪除部分則包含谷崧 (3607-TW)、臻鼎 (4958-TW)) 旗下鵬鼎、兆利 (3548-TW)、久威 (6114-TW))、新至陞 (3679-TW)、白金與建準 (2421-TW)，其中兆利、谷崧去年才被新增至前 200 大，今年又被剔除，格外引起注目。

值得注意的是，鴻海旗下鴻騰精密，今年名稱未出現在前 200 大供應鏈名單，不過依鴻騰去年登記在蘋果供應鏈名單中的地址查詢，仍存在在今年蘋果供應鏈名單中，只是名稱替換，去年鴻騰精密的名稱為 FIT Hon Teng Ltd，今年全數都用 Hon Hai Precision Industry Company Limited，推測鴻騰精密應是用不同的名稱登記，但仍在供應名單中。

蘋果周三公布供應鏈最新名單，包含台、陸供應廠商變化都不小，台廠今年新進榜名單，包含和碩旗下復揚，金箭印刷與臻鼎，另外還有台廠 TPK-KY(3673-TW) 轉投資的子公司京嘉光電，也隱身在新進榜名單中。

其中，臻鼎去年以子公司鵬鼎進入供應鏈名單，今年鵬鼎遭剔除，不過改由臻鼎入榜，接單回到過去的模式。

刪除的部分則引起注目，去年才剛進榜的兆利、谷崧等，今年又被踢出前 200 大供應鏈名單中，另外白金科技、久威、新至陞、建準等，也遭到剔除。