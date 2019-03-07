聯名卡盟友遭玉山挖角 中信1月停卡量16萬張高居國銀之冠

在對手積極挖角盟友與 Line Pay 神卡光芒衰退等效應影響下，使得中國信託信用卡元月停卡量暴增至 16 萬張，高居國銀之冠；元月簽帳金額也只剩下 452 億元、月減近 4%，成為前六大發卡銀行中唯一衰退者。

金管會今 (7) 日公布信用卡元月數據，包括國泰世華、中國信託、玉山、台新、花旗與台北富邦前六大發卡，僅中國信託元月簽帳金額較前月衰退近 4%，其它五家銀行簽帳金額則同步成長，其中又以國泰世華簽帳金額 542 億元居冠，單月增幅達 45%。

金管會官員表示，中國信託元月停卡量飆高，主要是大江聯名卡遭玉山銀搶走，導致中信銀單月停卡量暴增至 16 萬；而玉山銀元月發卡量則增加 10.6 萬張。

至於簽帳金額部份，銀行主管說，原因應該與 Line Pay 聯名卡一般權益回饋率縮水有關，Line Pay 聯名卡今年刷卡優惠縮水後，神卡光芒也跟著消失，雖不至於出現剪卡潮，但確實會影響卡友刷卡意願，進而拖累簽帳金額下滑。

根據金管會今日公布的信用卡業務數據，元月在春節消費旺季與保費遞延效應帶動下，單月簽帳金額達 2,913 億元，創下元月歷史新高，也是近五年來第三高。

金管會官員表示，元月簽帳金額飆高，主要是時間點逢農曆春節前採購旺季，加上去年底刷卡繳保費的遞延效應，進而推升單月簽帳金額衝高。

官員表示，在 5 月繳稅旺季挹注下，往年信用卡簽帳金額高峰通常落在 6 月。根據金管會資料顯示，近 5 年單月簽帳金額高點落在 2018 年 6 月，以簽帳金額 2,982 億元居冠，2017 年 6 月簽帳金額 2,951 億元居次，今年元月簽帳金額飆升至 2,913 億元，不僅超越近兩年元月簽帳金額，更是近五年來單月第三高。