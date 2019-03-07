染料敏化太陽能電池受矚目 軟銀投資1000萬美元

日本軟銀集團 (SBG)(9984-JP) 於 5 日發出新聞稿指出，該公司將對瑞典的太陽能電池公司「Exeger Operations AB」投資 1000 萬美元，並可指派 1 名董事到 Exeger Operations。此外，軟銀集團為了加速 Exeger Operations 的太陽能電池技術在全球市場上的推廣，子公司「SB Energy」也與 Exeger Operations 締結為戰略性合作夥伴。

(圖：Investing.com)

太陽能電池利用光伏效應 (Photovoltaic Effect)，是一種可將光能轉換為電能的能量轉換元件。經由太陽光照射元件內部的特殊半導體材料後，可在瞬間將光能轉換為可直接使用的電壓及電流。其光伏原理和一般在金屬材料中所觀察到的光電效應 (Photoelectric Effect) 不同，因此也被稱為光伏電池。

Exeger Operations 是一家專門研發染料敏化太陽能電池 (Dye Sensitized Solar Cell，DSSC) 的公司。Exeger Operations 表示，該公司的染料敏化技術，不論是自然光源或人造光源，都可以實現電能的轉換。

染料敏化太陽能電池還具有輕量、環保等特性。具有不同顏色，可任意的印刷在使用部位，運用上非常具有彈性。可應用在建築、汽車，以及消費電子等領域。

業界認為，染料敏化太陽能電池是最具前景的第 3 代太陽能電池技術。它與矽太陽能電池不同，可使用廉價的染料來利用豐沛的太陽能。且因產品特性，可融入環境當中，既不突兀對景觀的影響也較小。

軟銀集團 CEO 專案計畫室長、SB Energy 代表董事的三輪茂基表示，「可將所有光源轉換為能源，並能自在運用的這項革命性科技的實現，必定會為人們的生活樣式及習慣帶來很大的改革」。

Exeger Operations 創辦人兼 CEO 的 Giovanni Fili 表示，「現在我們可將照射於任何物體表面的光源轉換為電能，在能源利用的可能性上將一改人們過去的常識。我們將會運用軟銀集團的資金，加速在各個市場上的商用化」。