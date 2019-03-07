針對停工報導 瑞薩回應：僅是可能方案之一 尚未拍板決定

日本半導體大廠瑞薩 (6723-JP) 在 7 日 (週四) 發出新聞稿，針對日媒 6 日的停工報導作出回應。

(圖：Investing.com)

瑞薩在回應新聞稿中表示，部分媒體報導該公司的 14 座工廠中將有 13 座工廠進行停工，最長停工期間將達 2 個月，但是報導內容並非瑞薩所發表的訊息。

瑞薩在新聞稿中表示，該公司正在檢討今後工廠將視需求實施暫時的停工措施，分別在前段製程最長 2 個月，以及在後段製程持續數週，也有可能分成多次來進行停工。而具體的停工日數，將視未來的動向及在客戶方面的供給狀況來判斷。

瑞薩也對實施停工的理由作出說明，該公司表示由於 2019 年度的市場狀況不確定造成半導體的需求變動，而考慮進行此具彈性且迅速的因應措施。

瑞薩表示在過去曾經歷過調整生產步調，確無法有效因應需求變化，造成庫存量過剩的情形。由於這個經驗，為了因應需求上的變化，調整生產步調，且抑制成本，減少庫存，藉此建構一個在需求量漸少時能確保公司收益，在需求上產生大幅變動時，也能在生產上作出即時因應的生產體制。在今後工廠的營運上，將繼續保持具彈性的判斷。

在客戶及有生意往來廠商方面的影響，將適時公開訊息。此外，今後包含業績在內的影響，在必須公開的事項發生時，也會迅速的對外發布訊息。