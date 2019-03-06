獲軟銀遠景基金14.6億美元注資 Grab估值上看140億美元

東南亞共乘車龍頭 Grab 週三 (6 日) 表示，已從軟銀遠景基金 (SoftBank Vision Fund) 獲得 14.6 億美元的新資金。

在目前的融資回合中，Grab 透過汽車製造商豐田 (7203-JP) 和現代汽車 (005380-KR)、科技巨頭微軟 (MSFT-US)、中國平安資本 (Ping An Capita) 和美國資產管理公司 Oppenheimer Funds 的投資，籌集超過 45 億美元。

據知情人士透露，在遠景基金的新融資後，Grab 的估值目前為 140 億美元。

Grab 總裁 Ming Maa 在聲明中表示，該公司「在目前的融資回合中獲得了壓倒性的股東支持，對投資和戰略合作夥伴的質量都非常感興趣。」

他補充說，Grab 繼續「獲得新的投資者興趣」，並期待「2019 年歡迎更多的全球產業領導者成為合作夥伴」。

據《路透》報導，目前的融資回合是在美國共乘車龍頭優步 (Uber) 將其東南亞業務出售給 Grab 並收購該公司 27.5% 的股份後開始的。

Grab 計劃利用這筆資金在其平台上建立更多日常服務，並擴大其在金融服務、食品配送、包裹投遞、內容和數位支付方面的業務。

Grab 在其平台上建立更多日常服務。（圖：AFP）

SoftBank Investment Advisers 合夥人 David Thevenon 在聲明中指出，「這項投資將幫助公司在隨選行動、快遞和金融服務方面探索激動人心的新機遇，因為它將繼續在東南亞地區拓展其實體到網路平台。」

雖然 Grab 最初開始受到歡迎，但隨著時間演進，這家新創公司推出許多服務，包括食品和雜貨配送、行動支付，以及向沒有銀行或銀行據點不足的東南亞地區推動小額貸款。今年稍早，該公司表示，它與區域影音串流媒體新創公司 Hooq 建立合作夥伴關係，允許用戶在 Grab app 上播放電影和電視節目。

在單個 app 中結合多個服務的想法，是源自於許多用戶即使在手機上下載數百個 app，但每天只使用少數 app。

去年，Grab 表示，它正在與中國醫療保健服務平台 Ping An Good Doctor 組建一家合資公司，提供綜合醫療服務，包括人工智慧輔助網路諮詢、門診預約和藥品快遞。