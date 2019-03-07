日本再生晶圓大廠RS財報亮眼 2018年營收暴增133%

週三 (6 日) 日本再生晶圓大廠 RS Technologies 公布 2018 年度財報，表現超乎市場預期，計入北京子公司營收後的合併營收大增至 257.78 億日圓，年增率暴增 133.1%；合併純益則為 36.2 億日圓，年增率亦強升 71.3%。

RS Technologies 在財報聲明中表示，由於再生晶圓需求持續強勁，且日本、台灣工廠產能全開，帶動公司整體業績走揚，而展望 2019 年未來營運狀況，RS Technologies 則預期今年該公司全年合併營收成長將小幅成長，合併純益則維持與去年持平的高位水準。

RS Technologies 2018 年財報關鍵數據：

合併營收為 257.78 億日圓，年增率為 133.1%。

合併營業利益為 57.51 億日圓，年增率為 92.9%、營益率 22.6%。

合併純益為 36.2 億日圓，年增率為 71.3%。

展望 2019 年，RS Technologies 財測數字為：

合併營收為 286.88 億日圓，年增率為 12.6%。

合併營業利益為 59.71 億日圓，年增率為 3.8%、營益率 20.8%。

合併純益為 36.21 億日圓，年增率為 0.0%。

RS Technologies 指出，該公司目前全球市佔率約為 30%，而該公司也將繼續在 2019 年增產 12 吋再生晶圓產品，以應付日、台、歐、美等市場的需求量，計劃在 2019 年至 2021 年會計年度中每年投資 7 億日圓，三年共合計 21 億日圓，擴充日本的 12 吋再生晶圓產能，並於 2019 年陸續啟用。

同時 RS Technologies 並規劃在 2019 年投資 7 億日圓擴充台灣 12 吋再生晶圓產能、2019 年啟用；中國則計劃於 2019 年至 2020 年會計年度，二個年度合計投資 160 億日圓擴大 8 吋再生晶圓產能。