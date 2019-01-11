太陽能電池市場續暢旺 單多晶價格同步走揚

太陽能市場維持弱勢不弱格局，矽晶圓藉由穩定的供需平衡，維持價格穩定；電池市場表現依舊暢旺，帶動價格走揚，無論單晶或多晶電池價格均有所上漲，其中，單晶電池報價漲幅超過 3.3%。研調機構集邦科技旗下 EnergyTrend 表示，春節假期即將到來，供給端可利用此時調節產能分配，或許可延續價格穩步向上的發展格局。

矽晶圓方面，EnergyTrend 指出，市場仍維持單晶強於多晶局面，但因印度與新興市場等地對中國的多晶產品仍有需求，加上年前備貨潮，多晶矽晶圓價格目前尚有支撐，不過，中國國內的多晶需求已不如去年 12 月，且傳出有多晶矽晶圓廠將在春節後下修產能。

電池部分，EnergyTrend 表示，本周電池市場表現依舊暢旺，受到中國領跑者裝機遞延影響，高效單晶產品生產仍滿載缺貨，多晶則因少數廠家改線生產單晶，使整體供給量吃緊，後續需視市場供給調配狀況，以決定價格走勢。目前中國以外海外市場，多晶電池報價上漲 1.82%，一般單晶電池報價則大漲 3.33%。

模組方面，EnergyTrend 指出，目前呈現中國國內需求放緩，但海外市場持續拉貨的兩種對比，中國終端市場僅剩領跑者計畫收尾，市場已準備進入假期，因此需求逐漸走弱。海外依舊有部分區域持續裝機交貨，供需穩定。