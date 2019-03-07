元翎新增產能30% 估今年每股盈餘站穩3元以上

元翎精密 (4564) 今天掛牌上市蜜月走勢亮眼，股價大漲 120%。展望今年營運，董事長王德鑫指出，去年底新增產能，整體產能增加 30%，預估今年營運會比去年好。法人估，今年全年營收可望年增逾 20%，以增加股本後 17.8 億元來看，每股盈餘仍可站穩 3 元以上。元翎去年第四季新增產線，並逐步試車量產，元月營收來到 2.77 億元，年增 30%，2 月因工作天數減少，營收會下滑，不過 3 月產能達到滿載下，營收又會明顯回升。隨著新產能達到滿載，今年營收每個月都會優於去年。



元翎目前產品線中，高壓氣體鋼瓶比重達 90%，汽車安全氣囊氣體發生器 10%，由於全球汽車較為低迷，預估今年持平，不過高壓鋼瓶今年可望成長 20-30%。



據了解，目前全球高壓鋼瓶主要廠商約 4 家，元翎之外其他 3 家廠商則位於歐洲。



在氣體發生器部分，主要應用產品包括汽車安全氣囊氣體發生器及穿戴式個人防護用氣體發生器，汽車安全氣囊氣體發生器主要應用在駕駛座、乘客座、側囊、簾式囊、膝蓋囊等產品。穿戴式個人防護用氣體發生器主要用在重型機車、滑雪、銀髮族跌倒防護等產品。



法人指出，元翎汽車安全氣囊氣體發生器，已經切入中國一汽、上汽通用、長安、北汽銀翔、比亞迪等整車車廠。公司車用氣體發生器也切入中國大陸自主新能源車廠。



法人估，元翎去年每股盈餘約 3-3.5 元，今年營收隨產能增加下，年增至少 20% 以上，因股本增加，力拼每股盈餘站穩 3 元以上。