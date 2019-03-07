〈群益期貨〉當央行貨幣政策又重回寬鬆，台幣與台股關係該如何看待

從去年 4 月以來台幣邊貶，股市卻邊漲，這種情況在過往並不常見，除了 2012 年底日本國會改選後，安倍開始努力射箭，開啟誰印的鈔票多，誰的貨幣貶的多，誰的出口競爭力就強的時代，與此同時，貨幣貶的多，股市就漲愈多，光是在去年的五月、七月就有兩段美元兌台幣走強，但股市就是應聲不跌反漲，發生的位置都是在 10500 附近，這個位置附近構成了 2018 年重要的分水嶺，而在去年十月全球股災下失守，這一波全球股市的反彈，又將重回該水位，台股近關情却，隨著美股走勢震盪。

同樣的邏輯架構，自今年農曆年以來，美元整體表現也是強勢的，台幣在開紅盤至今，也是偏向貶值的，台幣的起跌點卻也是台股的起漲點，台幣的波動比往常更為狹窄，也形成了目前台股低波動的環境，過去的央行彭總裁以控通膨為主的柳樹理論，油價跌，台幣貶，油價漲，台幣升，形成很好的通膨平準機制，然而自去年 9 月底，尤其是 10 月初後油價大跌 (從 76.9 跌到 42.36 美元)，然而台幣不貶反升，走的路徑似乎已不是過去以控通膨為主的老路，抑或是說控通膨透過其他的方式來進行，例如凍漲油價，而從外資的手法，當一個市場股市漲、匯率也漲，股匯雙賺，資金自然蜂踴而至，而當一個市場股市漲、匯率跌，賺了價差，賠了匯差，投入就不會那麼積極了，我想這就是台股的現況，什麼時候可以脫離，去年 9 月 27 日及 10 月 12 日台幣逆著美元走的位置，美元兌台幣脫離了這個區間再說。

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