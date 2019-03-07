台股盤後—電子權值股走疲 失守5、10日線 回測10300點關卡

受美股三大指數周三同步收黑影響，台股今 (7) 日表現弱勢，台積電與股王大立光維持平盤上下震盪整理格局，台股早盤以紅盤開出後不久，隨即翻黑且一路走低，鴻海與聯發科等電子權值股表現弱勢，台塑三寶也無力撐盤，指數接連失守 5 日線與 10 日線，回測 10300 點關卡，成交量 1076.5 億元。

台股今日上市類股中，僅塑膠、生醫與汽車指數收紅，其餘指數均收黑，又以機電指數跌幅最重，達 1.69%，其次為跌幅 1.5% 的其他電子指數。

櫃買市場今日同樣震盪走低，午盤後跌幅擴大，終場下跌 2.08 點，以 136.29 點作收，跌破 5 日線與 10 日線，成交量為 391.8 億元。上櫃指數部分，所有族群均收黑，又以半導體指數跌幅最重、達到 3.23%，其次為跌幅 2.23% 的電子指數。

電子三雄今日同步走弱，台積電與大立光均在平盤上下震盪，台積電終場以平盤作收，收在 234 元；大立光終場小跌 0.11%，以 4490 元作收；鴻海表現最為弱勢，為三雄中跌幅最重，下跌 1.24%，收在 71.6 元。

LED 族群受惠 Mini LED 新品下半年可望逐步發酵，今日成盤面落後補漲的強勢族群，榮創大漲 5.8%，宏齊漲幅逾 3%，東貝、佰鴻上漲超過 1.2%。

台塑四寶昨日公布 2 月營收，並釋出樂觀看待第 2 季將優於第 1 季的展望，激勵台塑三寶今日表現相對強勢，台塑漲幅逾 2.4%，創近 5 個月新高，台化上漲 0.93%，登上近 4 個月以來新高價，南亞也有超過 0.5% 的漲幅，四寶中僅台塑化收在盤下。

法人指出，大盤近 3 日成交量均在 1000 億元左右，量能持續呈現萎縮，可留意去年 10 月 11 日空方缺口的下檔防守 10272 點，能否在明 (8) 日守住，若明日跌破 10272 點，大盤可能會持續陷入回檔整理格局。