光鋐2月營收近9千萬元 年增45% 股價續攻頂 集團股榮創受鼓舞

不受工作天數較少與傳統淡季影響，光鋐 (4956)2 月營收 8924 萬元，呈現逆勢成長格局，月增率 6.8%，年增率 45.75%，累計前 2 月營收 1.73 億元，年增率 0.95%，股價連續兩天漲停，來到 18.6 元，創下去年 10 月 3 日以來新高，同屬鴻海集團 LED 股榮創(3437) 順勢上攻 18.95 元漲停價位。 LED 藍光市場競爭激烈，光鋐降低藍光 LED 比重，轉向發展四元、UV 等利基領域，去年可成 (2474) 出清光鋐 7.32% 持股，由群創 (3481) 旗下群怡投資接手，如此一來，泛鴻海集團得以鞏固上游磊晶產能和技術，強化 MiniLED、MicroLED 的布局，集團內部成員榮創以 LED 封裝為主，透過投資光鋐補足上游晶粒 MOCVD 機台不足。



台灣面板、LED 產業聚落完整，搶攻 Micro LED 抗衡 OLED，而鴻海集團 Micro LED 新創公司 eLux 取得流體裝配、定位技術專利，市場聯想有助於群創、榮創、光鋐三者技術的突破。



Micro LED 技術層次相當高，LED 族群都有卡位的動作，傳統 LED 業務依然遭遇到陸廠產能壓力，尤其藍光、照明產品，光鋐去年前三季營收 8.91 億元，年減率 8%，毛利率 19.73%，較前年同期大減 7.57 個百分點，稅後淨利 1319 萬元，年減率 74%，每股盈餘 0.13 元；榮創去年前三季營收 36.56 億元，年減率 17.6%，毛利率 5.2%，較前年同期大減 6.89 個百分點，稅後轉為虧損 2.76 億元，每股虧損 1.91 元。